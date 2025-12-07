Entrada da Digi provocou “abanão” no mercado das telecomunicações

A chegada da operadora Digi a Portugal provocou mudanças significativas no setor. A presidente da ANACOM, Sandra Maximiano, afirma que a entrada da nova operadora “deu um abanão no mercado”.

Presença da Digi levou muitos consumidores a reverem as suas condições de serviço

Segundo a responsável, a presença da Digi levou muitos consumidores a reverem as suas condições de serviço, conseguindo frequentemente preços mais baixos e melhorias nas condições contratuais.

Embora o efeito desta dinâmica ainda não esteja totalmente refletido nas estatísticas oficiais, a presidente da ANACOM admite que a diminuição real de preços poderá ser superior àquela detetada nos dados disponíveis.

A concorrência não se limitou apenas aos preços. A Digi tem investido em infraestruturas, nomeadamente em redes móveis e estações 5G, conseguindo alcançar já uma presença relevante em várias zonas do país. Este investimento tem pressionado os restantes operadores a responder, quer ao nível comercial, quer no desenvolvimento das respetivas redes.