Entrada da Digi provocou “abanão” no mercado das telecomunicações
A chegada da operadora Digi a Portugal provocou mudanças significativas no setor. A presidente da ANACOM, Sandra Maximiano, afirma que a entrada da nova operadora “deu um abanão no mercado”.
Presença da Digi levou muitos consumidores a reverem as suas condições de serviço
Segundo a responsável, a presença da Digi levou muitos consumidores a reverem as suas condições de serviço, conseguindo frequentemente preços mais baixos e melhorias nas condições contratuais.
Embora o efeito desta dinâmica ainda não esteja totalmente refletido nas estatísticas oficiais, a presidente da ANACOM admite que a diminuição real de preços poderá ser superior àquela detetada nos dados disponíveis.
A concorrência não se limitou apenas aos preços. A Digi tem investido em infraestruturas, nomeadamente em redes móveis e estações 5G, conseguindo alcançar já uma presença relevante em várias zonas do país. Este investimento tem pressionado os restantes operadores a responder, quer ao nível comercial, quer no desenvolvimento das respetivas redes.
A fibra da DIGI aqui ainda não chegou, por isso as outras 3 operadoras continuam a praticar os mesmos preços elevados por aqui.
Testei na UZO e diz que não está disponível aqui apesar de ter MEO Fibra há vários anos. O Woo também diz que não está disponível apesar de já cá ter tido a NOS. A “Amigo” o teste de cobertura não funciona, fica à “procura” infinitamente, mas suponho que também dissesse o mesmo.
alguém se lembra da história dos 7%? AHAH
e não é só nas telecomunicações que estamos a precisar de um “abanão” …..
Entre os 3 grandes, MEO, Vodafone e NOS, não vi grande abanão, provavelmente existiu nas respetivas na low-cost. Agora no final do ano / black friday falei com as três. O que retive:
– Os clientes antigos, para renovação, não têm direito a nada – a operadora que tinha (MEO), aumentava-me 15€ (porque me tirava um desconto que tinha anteriormente e deixou de existir) e aumentava uma redicularia nos dados móveis dos telemóveis.
– O que têm é promoção para novos clientes – com uma diferença abissal em relação às condições de renovação para clientes antigos. Autenticamente, talvez mais que antes, andam a roubar clientes entre eles. Assim efeito DIGI … talvez dados ilimitados em telemóveis.
Então não fizeram Mestre Max…. as ofertas com pacotes de net móvel mudaram do dia pra noite
Referia-me a “net casa” (internet+TV+móveis)
Mudei de operador e os móveis passaram a ilimitados (e a isso chamei efeito DIGI), antes eram de 20 GB. Se não tivesse mudado, a MEO cobrava-me me mais 15€ e aumentava-me os dados de 20 para 24 GB.
O que mudou é para “novos clientes” – que roubam uns aos outros.