Entrada da Digi provocou “abanão” no mercado das telecomunicações

Autor: Pedro Pinto

  1. Joao Ptt says:
    7 de Dezembro de 2025 às 16:26

    A fibra da DIGI aqui ainda não chegou, por isso as outras 3 operadoras continuam a praticar os mesmos preços elevados por aqui.

    Testei na UZO e diz que não está disponível aqui apesar de ter MEO Fibra há vários anos. O Woo também diz que não está disponível apesar de já cá ter tido a NOS. A “Amigo” o teste de cobertura não funciona, fica à “procura” infinitamente, mas suponho que também dissesse o mesmo.

  2. Paulada na xarecax says:
    7 de Dezembro de 2025 às 16:31

    alguém se lembra da história dos 7%? AHAH

  3. pedro says:
    7 de Dezembro de 2025 às 16:47

    e não é só nas telecomunicações que estamos a precisar de um “abanão” …..

  4. Max says:
    7 de Dezembro de 2025 às 16:56

    Entre os 3 grandes, MEO, Vodafone e NOS, não vi grande abanão, provavelmente existiu nas respetivas na low-cost. Agora no final do ano / black friday falei com as três. O que retive:
    – Os clientes antigos, para renovação, não têm direito a nada – a operadora que tinha (MEO), aumentava-me 15€ (porque me tirava um desconto que tinha anteriormente e deixou de existir) e aumentava uma redicularia nos dados móveis dos telemóveis.
    – O que têm é promoção para novos clientes – com uma diferença abissal em relação às condições de renovação para clientes antigos. Autenticamente, talvez mais que antes, andam a roubar clientes entre eles. Assim efeito DIGI … talvez dados ilimitados em telemóveis.

    • Técnico Meo says:
      7 de Dezembro de 2025 às 17:27

      Então não fizeram Mestre Max…. as ofertas com pacotes de net móvel mudaram do dia pra noite

      • Max says:
        7 de Dezembro de 2025 às 18:22

        Referia-me a “net casa” (internet+TV+móveis)
        Mudei de operador e os móveis passaram a ilimitados (e a isso chamei efeito DIGI), antes eram de 20 GB. Se não tivesse mudado, a MEO cobrava-me me mais 15€ e aumentava-me os dados de 20 para 24 GB.
        O que mudou é para “novos clientes” – que roubam uns aos outros.

