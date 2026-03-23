Terafab: Elon Musk anuncia a maior fábrica de chips do mundo para dominar a IA

Elon Musk voltou a surpreender o mundo tecnológico com um anúncio. A concretizar-se, mudará as regras do jogo no setor dos semicondutores. Numa apresentação em Austin, o líder da Tesla e da SpaceX revelou o projeto "Terafab". Uma gigantesca infraestrutura de produção de chips que promete ser a maior e mais avançada alguma vez construída.

Musk investe 25 mil milhões na produção de semicondutores de 2nm

O projeto, que nasce de uma parceria estratégica entre a Tesla, a SpaceX e a recém-adquirida xAI, prevê um investimento colossal de 25 mil milhões de dólares. Localizada no campus norte da Giga Texas, a Terafab terá como objetivo verticalizar todo o processo de criação de semicondutores. Desde o design e a litografia até ao empacotamento e testes finais.

Musk não poupou nas palavras ao descrever a iniciativa como "o exercício de construção de chips mais épico da história, de longe". A ambição técnica é igualmente elevada, com o foco colocado na tecnologia de 2 nanómetros. Este é o patamar mais avançado da indústria, onde gigantes como a TSMC têm investido décadas para dominar.

Segundo Musk, a dependência de fornecedores externos atingiu um limite crítico. "Estamos muito gratos à nossa cadeia de abastecimento atual, à Samsung, TSMC, Micron e outros, mas há uma taxa máxima à qual eles se sentem confortáveis em expandir. Essa taxa é muito menor do que gostaríamos".

Inteligência Artificial e o futuro da computação em órbita

A par da produção terrestre para alimentar o software de condução autónoma (FSD) e os robôs Optimus, o projeto reserva uma componente futurista: a computação espacial. Musk revelou que cerca de 80% da capacidade de processamento da Terafab poderá ser direcionada para satélites de IA em órbita.

A lógica assenta na maior eficiência energética da irradiação solar no espaço e na gestão térmica em vácuo. É algo que Musk acredita tornar a computação orbital mais barata que a terrestre num curto espaço de tempo. "Estamos a iniciar uma civilização galáctica", afirmou o empresário durante o evento. Apesar do entusiasmo, o mercado observa o anúncio com cautela.

Analistas relembram que a produção de semicondutores de última geração é um dos desafios de engenharia mais complexos do planeta, exigindo máquinas de litografia EUV extremamente escassas. Além disso, as metas de produção apontadas, são vistas por muitos como excessivamente otimistas, especialmente para empresas sem histórico no fabrico direto de silício. Se será mais uma promessa por cumprir ou o início de uma nova era, só o tempo e a execução técnica o dirão.