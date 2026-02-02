Legislador quer acabar com os piscas nas rotundas, porque são inúteis
As rotundas parecem ser o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, começando na entrada e saída, e terminando nos piscas que é preciso dar para sinalizar as nossas intenções. Neste cenário de confusão, um legislador alega querer facilitar a vida aos condutores.
À semelhança do que é exigido em Portugal, o estado norte-americano do Utah obriga os condutores a sinalizarem a entrada e saída das rotundas, através do pisca.
Apesar desta regra, relatos locais contam que muitos residentes não sinalizam a sua passagem pelas rotundas, cometendo, alegadamente sem saberem, infrações.
Piscas nas rotundas podem ser "muito confusos"
No estado norte-americano do Utah, a deputada republicana de Kaysville, Ariel Defay, apresentou uma proposta de lei que procura eliminar a exigência dos piscas para sinalizar a entrada e saída das rotundas. O projeto teve a sua primeira audição na Comissão de Transportes da Câmara, na sexta-feira passada.
À KSL News, a deputada revelou que só soube da existência da lei depois de um amigo ter sido mandado parar por não ter sinalizado enquanto circulava numa rotunda. Este acontecimento motivou-a a analisar mais profundamente o código da estrada do Utah, conforme citado pelo Carscoops.
De forma geral, a Secção 41 6a 804 do Código do Utah exige que os condutores sinalizem antes de virar, mudar de via ou mover-se para a esquerda ou para a direita na estrada. Tecnicamente, esta regra inclui as rotundas.
Para Ariel Defay, contudo, o problema está no facto de as rotundas não funcionarem como cruzamentos tradicionais: só uma vez que só há uma direção possível ao entrar, o pisca torna-se praticamente inútil.
Sair não é muito melhor, já que os condutores já estão concentrados em ceder a passagem, observar o trânsito e identificar qual das várias saídas se aproxima.
Há muitas saídas enquanto se anda em círculo. Quando já deste o pisca, podes estar a passar de uma saída para outra. Torna-se muito confuso perceber por qual saída pretendes sair.
Disse a deputada, revelando que, apesar de não saber como as forças de segurança vão reagir, "da parte da população em geral, vai haver um 'sim' muito entusiástico a esta legislação".
Caso o projeto de lei seja aprovado, as regras não será reescritas; os condutores em rotundas de duas vias continuariam a ter de sinalizar enquanto circulam dentro delas.
