ChatGPT causa divórcio por causa de uma chávena de café

A tecnologia serve para tudo e mais alguma coisa. Uma das notícias que tem sido discutida na Internet nos últimos tempos está relacionada com um divórcio causado pelo ChatGPT: uma mulher perguntou ao chatbot se o marido andava a traí-la e ele disse que sim.

Mulher divorciou-se do marido por causa do ChatGPT

Uma mulher que vive na Grécia decidiu pedir opinião ao ChatGPT para saber como estava a sua relação amorosa, mais concretamente como se estava a portar o seu marido. Na verdade, a mulher não pediu conselhos amorosos, ou soluções para reforçar o sentimento matrimonial. O que aconteceu é algo surreal.

Tudo começou quando a senhora olhou para a chávena de café do marido e pensou: "Hmmm… deixa ver o que o ChatGPT diz sobre isto". Assim, pegou no smartphone, tirou uma fotografia às borras no fundo da chávena, enviou para o ChatGPT e pediu uma "análise" do café.

Em resposta, o ChatGPT, habituado a outras análises e pedidos, disse que o marido estava a pensar traí-la com uma mulher cujo nome começa por “E”. Mas o ChatGPT foi mais longe, referindo que o homem já a traía e que a mulher com quem andava tinha planos para destruir o casamento.

Após questionar o marido, este referiu que aquilo era um disparate. No entanto, a mulher não acreditou e mandou-o fazer as malas para sair de casa. Informou também os filhos que iria separar-se do pai e que este iria receber os papeis do divórcio.

Agora o homem tenta provar em tribunal que não fez nada nem é culpado de nada, tendo mesmo referido que a mulher fazia mais perguntas ao ChatGPT que a ele próprio.

Segundo a informação do Daily Mail, o advogado do marido diz que a Inteligência Artificial não tem qualquer valor legal, e por isso o homem pode estar descansado.

Falta saber se a mulher que pediu o divórcio vai mudar de ideias. A Internet ri-se deste caso, mas dá que pensar.