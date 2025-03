IRS: vai receber ou pagar? Faça já a sua simulação

É verdade que a data oficial para submeter a sua declaração de IRS relativa a 2024 é só amanha, mas a Autoridade Tributária já permite que o faça hoje.

IRS: já pode entregar a sua declaração

De 1 de abril a 30 de junho 2025 deverá entregar a sua declaração de IRS. No entanto, já o pode fazer a partir de hoje, apesar de não ser aconselhável. Em vez do envio, pode ser aceder ao site da Autoridade Tributária e Aduaneira, e no final optar por simular em vez de proceder à entrega.

Até hoje às 23:59 o contribuinte ainda pode proceder à:

Reclamação, caso não concorde, das deduções à coleta relativas às despesas gerais familiares e ao benefício pela exigência de fatura apurados pela AT

Escolher a quem quer consignar o IRS ou IVA.

De acordo com algumas informações, há contribuintes surpreendidos com simulação do IRS, apesar da descida do reembolso ser expectável.

A declaração de IRS em Portugal é a obrigação fiscal anual de reporte dos rendimentos obtidos por pessoas singulares.