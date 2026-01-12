Instagram garante que não existe nenhum problema na segurança dos utilizadores
O fim de semana trouxe a notícia de que teria existido um roubo de dados no Instagram. a altura esta rede social da Meta reteve em silêncio, mas agora veio a público revelar que não há qualquer problema com os seus serviço. A segurança é garantida e os recentes pedidos de mudança de password podem ser ignorados.
Há ou não problemas de segurança no Instagram?
Quem recebeu vários pedidos de redefinição de palavra-passe do Instagram recentemente não estará sozinho. A Malwarebytes, uma empresa de software antivírus, reportou inicialmente uma violação de dados que expôs as "informações sensíveis" de 17,5 milhões de utilizadores do Instagram.
A Malwarebytes acrescentou que a fuga de informação incluía nomes de utilizador, endereços físicos, números de telefone, endereços de e-mail e muito mais. No entanto, o Instagram afirmou que não houve qualquer violação e que as contas dos utilizadores estavam "seguras".
Na publicação da Malwarebytes, a empresa acrescentou que os "dados estão disponíveis para venda na dark web e podem ser utilizados indevidamente por cibercriminosos". A Malwarebytes observou, num e-mail para os seus clientes, que descobriu a violação durante a sua varredura de rotina na dark web e que está ligada a um possível incidente relacionado com a exposição da API do Instagram em 2024.
We fixed an issue that let an external party request password reset emails for some people. There was no breach of our systems and your Instagram accounts are secure.
You can ignore those emails — sorry for any confusion.
— Instagram (@instagram) January 11, 2026
Dados dos utilizadores podem ter sido roubados
A alegada violação resultou na receção de vários e-mails do Instagram a solicitar a redefinição de palavra-passe por parte dos utilizadores. De acordo com a Malwarebytes, as informações divulgadas podem levar a ataques mais graves, como tentativas de phishing ou roubo de contas. Em resposta, o Instagram publicou no Google+ que os utilizadores podem ignorar os e-mails recentes a solicitar a redefinição da palavra-passe.
"Corrigimos um problema que permitia a terceiros solicitar e-mails de redefinição de palavra-passe para algumas pessoas", pode ler-se na publicação do Instagram no X. Garantem que não houve violação dos seus sistemas e as contas de Instagram dos utilizadores estão seguras.
Embora o Instagram tenha afirmado que não se trata de uma violação de dados, a sua empresa-mãe já esteve envolvida em escândalos de fuga de dados no passado. Se ainda não o fez, é sempre uma boa ideia ativar a autenticação de dois fatores e alterar a sua palavra-passe. Melhor ainda, pode verificar quais os dispositivos que estão ligados à sua conta do Instagram na Central de Contas da Meta.