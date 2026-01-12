Instagram garante que não existe nenhum problema na segurança dos utilizadores

O fim de semana trouxe a notícia de que teria existido um roubo de dados no Instagram. a altura esta rede social da Meta reteve em silêncio, mas agora veio a público revelar que não há qualquer problema com os seus serviço. A segurança é garantida e os recentes pedidos de mudança de password podem ser ignorados.

Há ou não problemas de segurança no Instagram?

Quem recebeu vários pedidos de redefinição de palavra-passe do Instagram recentemente não estará sozinho. A Malwarebytes, uma empresa de software antivírus, reportou inicialmente uma violação de dados que expôs as "informações sensíveis" de 17,5 milhões de utilizadores do Instagram.

A Malwarebytes acrescentou que a fuga de informação incluía nomes de utilizador, endereços físicos, números de telefone, endereços de e-mail e muito mais. No entanto, o Instagram afirmou que não houve qualquer violação e que as contas dos utilizadores estavam "seguras".

Na publicação da Malwarebytes, a empresa acrescentou que os "dados estão disponíveis para venda na dark web e podem ser utilizados indevidamente por cibercriminosos". A Malwarebytes observou, num e-mail para os seus clientes, que descobriu a violação durante a sua varredura de rotina na dark web e que está ligada a um possível incidente relacionado com a exposição da API do Instagram em 2024.

Dados dos utilizadores podem ter sido roubados

A alegada violação resultou na receção de vários e-mails do Instagram a solicitar a redefinição de palavra-passe por parte dos utilizadores. De acordo com a Malwarebytes, as informações divulgadas podem levar a ataques mais graves, como tentativas de phishing ou roubo de contas. Em resposta, o Instagram publicou no Google+ que os utilizadores podem ignorar os e-mails recentes a solicitar a redefinição da palavra-passe.

"Corrigimos um problema que permitia a terceiros solicitar e-mails de redefinição de palavra-passe para algumas pessoas", pode ler-se na publicação do Instagram no X. Garantem que não houve violação dos seus sistemas e as contas de Instagram dos utilizadores estão seguras.

Embora o Instagram tenha afirmado que não se trata de uma violação de dados, a sua empresa-mãe já esteve envolvida em escândalos de fuga de dados no passado. Se ainda não o fez, é sempre uma boa ideia ativar a autenticação de dois fatores e alterar a sua palavra-passe. Melhor ainda, pode verificar quais os dispositivos que estão ligados à sua conta do Instagram na Central de Contas da Meta.