Rússia utiliza drones kamikaze “Geran-5” equipados com Raspberry Pi

As forças russas começaram a usar um novo tipo de drone kamikaze de longo alcance no conflito com a Ucrânia: o Geran-5.

Classificado por analistas militares como um dos drones mais simples, baratos e ao mesmo tempo letais empregados até agora, este modelo foi identificado pela Inteligência de Defesa da Ucrânia em um ataque recente.

Características do drone Geran-5

O Geran-5 é um drone de ataque projetado para voar até 1 000 km e carregar uma ogiva de cerca de 90 kg, tornando-o capaz de atingir alvos a grande distância. Possui cerca de 6 metros de comprimento e 5,5 metros de envergadura, com um desenho aerodinâmico semelhante a um míssil de cruzeiro.

Ao contrário de versões anteriores baseadas em designs iranianos (como os drones Shahed/Geran-2), o Geran-5 utiliza um motor a jato de fabrico chinês e um sistema de navegação que combina GPS com modems 3G/4G e o sistema satélite “Kometa”, que permite guiá-lo ao alvo através de um controlador simples que inclui um computador Raspberry Pi.

Este desenvolvimento demonstra como o uso de drones de ataque de baixo custo continua a evoluir no conflito, com aplicações que vão desde ataques a alvos terrestres até a possibilidade de enfrentar equipamentos aéreos inimigos.