Recebeu um alerta de divergência relacionado com a declaração de IRS?

Entregou a declaração de IRS, e pareceu-lhe que estava tudo OK? Se posteriormente recebeu um alerta, com a indicação de “Divergências”, após a entrega da declaração de IRS, saiba o que significa e o que deve fazer.

Saiba o que fazer no caso de Divergências na Declaração de IRS

De acordo com a própria Autoridade Tributária, existir "Divergências" significa que existe uma diferença entre os dados que declarou (rendimentos, retenções na fonte, e/ou deduções) e o(s) que consta(m) na base de dados; e/ou É necessário comprovar algum dado mediante o envio de documentos ou outras informações.

No Portal das Finanças em: Cidadãos > Serviços > Divergências, consulte a informação e/ou:

Justificar a divergência

Verifique os dados declarados e se entende que os mesmos estão corretos, selecione Enviar justificação. Justifique a irregularidade no campo apresentado para o efeito, e anexe os documentos comprovativos que legitimem os valores indicados na declaração de IRS.

Corrija a divergência

Se detetar lapsos ou omissões de preenchimento na declaração que entregou, pode proceder à sua substituição. Submeta a declaração de IRS de substituição na sua totalidade, com todos os anexos, incluindo os que não apresentavam erros.

Para mais informações, no Portal das Finanças, consulte o folheto IRS – Divergências na declaração Modelo 3.