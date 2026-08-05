QIDI Plus5: a impressão 3D de grande formato acaba de ficar maior e mais inteligente

A impressão 3D de grande formato tem vindo a sair do meio industrial para chegar a cada vez mais criadores, oficinas e pequenas empresas que produzem peças funcionais de dimensões generosas. É precisamente neste segmento que a QIDI acaba de lançar a QIDI Plus5, uma impressora 3D de alto desempenho que sucede à Plus4 e que traz melhorias profundas no sistema de movimento, no aquecimento ativo da câmara, na qualidade de impressão e no ecossistema de software, sem ocupar mais espaço na bancada.

O lançamento mundial acontece hoje, dia 5 de agosto, e a nova máquina chega posicionada como uma proposta de referência para quem procura imprimir em grande escala com filamentos de engenharia. A QIDI Plus5 já está disponível na loja oficial europeia da QIDI, com envio imediato e descontos de lançamento para membros registados, como detalhamos no final do artigo.

Mais 18% de volume de impressão no mesmo espaço

A primeira grande novidade está no volume útil de impressão, que sobe para 320x320x300 mm. Na prática, representa um aumento de quase 18% na dimensão dos modelos face à Plus4, mantendo exatamente o mesmo tamanho de máquina. O aproveitamento do espaço interno é assim bastante superior, sem exigir mais área na mesa de trabalho.

Estrutura rígida e movimento de precisão

Por baixo da carcaça, a QIDI Plus5 recebeu uma estrutura totalmente metálica reforçada e componentes de movimento profundamente atualizados.

O eixo X passou a utilizar guias lineares de alta precisão, que reduzem substancialmente a resistência ao movimento e garantem um funcionamento suave e silencioso, mesmo em impressões a alta velocidade. A rigidez desta solução minimiza o desgaste e as folgas ao longo do tempo, assegurando camadas consistentes durante toda a vida útil da máquina.

A correia também foi reforçada: em vez da habitual 2GT de 6 mm, a QIDI Plus5 utiliza uma correia 1.5GT de 9 mm de largura, com maior resistência à tração e um passo de dente mais fino. O resultado é maior precisão dimensional e menos deformação nos modelos, mesmo com mudanças de direção bruscas e arranques e paragens constantes.

Junta-se ainda a mais recente geração do sensor de nivelamento automático, em que é o próprio bico a fazer contacto físico direto com a base para medições sem qualquer desvio. Como não é afetado pelo material da base de impressão nem por vibrações do ambiente, este sistema garante uma primeira camada rigorosa e boa adesão em todas as impressões.

Câmara aquecida com mais potência e "ar condicionado" no extrusor

O aquecimento ativo da câmara, uma imagem de marca das impressoras QIDI desde a estreia desta tecnologia, recebe agora a terceira geração. O novo sistema atinge uma temperatura máxima de 65 ºC dentro da câmara e conta com 550 W de potência, mais 37,5% do que na Plus4, o que permite aquecer rapidamente o interior para trabalhos mais exigentes.

A QIDI Plus5 é ainda compatível com o novo sistema de arrefecimento do extrusor, que funciona como uma espécie de ar condicionado para a cabeça de impressão. O fluxo de ar potente evita o chamado heat creep e os entupimentos do bico, mantendo a extrusão estável mesmo em impressões de longa duração.

Com o aquecimento da câmara e o arrefecimento do extrusor a trabalhar em conjunto, a impressora consegue resultados sem empenos e com qualidade consistente em modelos de grande formato, num leque alargado de materiais que inclui PLA, ABS, PC ou ABS-GF.

Do smartphone para a impressora com o QIDI Maker

No capítulo do software, a QIDI lançou oficialmente a sua nova plataforma de modelos, o QIDI Maker, pensada para criar uma comunidade aberta de entusiastas e designers de impressão 3D em todo o mundo.

O site e a aplicação móvel estão profundamente integrados: basta navegar pela biblioteca de modelos no telemóvel, escolher um design e lançar o fatiamento na nuvem com parâmetros pré-definidos, tudo com um toque. O trabalho segue depois diretamente para a impressora, sem software de fatiamento complexo nem afinações demoradas. Com um smartphone e uma Plus5, até quem está a começar consegue dar os primeiros passos na criação com confiança.

Deteção inteligente e ar mais limpo

A QIDI Plus5 está equipada com uma câmara com inteligência artificial que monitoriza ativamente falhas comuns de impressão, como o conhecido efeito esparguete. No interior existem vários sensores que asseguram um controlo de temperatura em circuito fechado, e o design da câmara com materiais retardadores de chama acrescenta uma camada extra de segurança para um funcionamento sem preocupações.

A base aquecida conta ainda com a mais recente geração de indicadores de estado inteligentes, que permitem perceber num relance se a impressora está em espera, pronta ou a imprimir.

Na vertente da saúde, o sistema de circulação de ar inclui um módulo de filtragem de três fases, com pré-filtro G3, filtro HEPA H12 e uma camada de carvão ativado. Esta combinação reduz eficazmente os odores e captura 99,5% das partículas e poeiras em suspensão, garantindo um ambiente de impressão mais limpo e seguro.

Preço e disponibilidade

A QIDI Plus5 já está disponível na loja oficial europeia da marca, em stock e pronta a enviar, com um preço de venda recomendado de 749 euros. Durante o período de lançamento, e à data de publicação deste artigo, os membros registados beneficiam de condições especiais: os novos membros têm um desconto de 50 euros, que baixa o preço para 699 euros e inclui ainda 1 kg de filamento, enquanto os membros fiéis contam com um desconto de 80 euros, ficando a máquina por 669 euros. O registo é gratuito. Existe também a versão Plus5 Combo, com preço de 899 euros, que fica por 849 euros para novos membros e 819 euros para membros fiéis.

Face ao que a concorrência oferece neste nível de preço, a proposta da QIDI destaca-se na velocidade, na qualidade de impressão, na compatibilidade de materiais e na capacidade de impressão multicolor. Para quem procura uma impressora de grande formato sem compromissos, é uma candidata muito forte a considerar.

Conhecer a QIDI Plus5 na loja oficial