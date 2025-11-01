Tesla planeia lançar um carro voador! Elon Musk deixou a promessa no ar

Durante uma recente participação no podcast de Joe Rogan, Elon Musk desviou a conversa sobre o atrasado Tesla Roadster para fazer uma revelação surpreendente. O CEO da Tesla insinuou que a empresa está a trabalhar num carro voador, com uma demonstração planeada para breve.

Do atraso do Roadster à promessa de um veículo voador

Quando interrogado por Joe Rogan sobre o estado de desenvolvimento do Tesla Roadster de segunda geração, um projeto com consideráveis atrasos, Elon Musk optou por desviar o foco para algo ainda mais ambicioso. Recorde-se que a nova versão do Roadster foi anunciada em 2017, com previsão de entrega para 2020, mas a sua produção tem sido adiada sucessivamente.

A frustração com este atraso foi recentemente sublinhada por Sam Altman, CEO da OpenAI, que manifestou publicamente a sua dificuldade em obter o reembolso do depósito de 50.000 dólares que efetuou em 2018.

Em vez de aprofundar o estado do Roadster, Musk preferiu falar sobre a iminência de uma demonstração de produto "inesquecível" de um novo protótipo.

Um veículo com tecnologia "louca" que se parece com um carro

Apesar de se ter mostrado vago durante a entrevista, Musk acabou por partilhar uma reflexão do seu amigo, o investidor Peter Thiel:

O futuro era suposto ter carros voadores, mas não temos carros voadores. Se o Peter quer um carro voador, devíamos ser capazes de comprar um.

Sem querer revelar todos os pormenores, o CEO da Tesla afirmou que o veículo em desenvolvimento contém "tecnologia louca, verdadeiramente louca". Musk acrescentou que, embora não tenha a certeza se o pode classificar como um carro, "parece-se com um carro". Questões cruciais como a existência de asas retráteis ou a capacidade de descolagem e aterragem vertical (VTOL) ficaram sem resposta.

A ideia de um carro voador não é nova para Elon Musk, que já fala sobre o conceito desde 2014. Contudo, é prudente encarar estas declarações com uma dose de ceticismo. O empresário é conhecido pela sua reputação de ser excessivamente otimista e ambicioso com os seus cronogramas, não só na Tesla, mas também nas suas outras empresas, como a SpaceX.

O já mencionado Roadster, que continua sem data de produção, é um exemplo claro. Outro caso foi o primeiro lançamento do foguetão Falcon Heavy da SpaceX, que ocorreu cinco anos depois da data inicialmente prevista por Musk. Dito isto, é perfeitamente possível que a Tesla venha a apresentar um protótipo, mas este ainda terá de passar por um longo processo de alterações e melhorias.

Leia também: