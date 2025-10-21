Mais uma cidade a proibir o uso de trotinetas elétricas partilhadas

Após inúmeras queixas dos residentes sobre o caos nos passeios e espaços públicos, a cidade de Praga, na Chéquia, vai proibir o uso de trotinetas elétricas partilhadas a partir de janeiro de 2026.

A medida foi anunciada nas redes sociais, pelo autarca-adjunto, Zdeněk Hřib, do Partido Pirata.

O "fim das trotinetas elétricas", conforme descrito e explicado pelo responsável pela proposta, deve-se ao facto de estas serem utilizadas como atração turística, em vez de servirem como um meio de transporte, provocando "o caos nas calçadas e nas zonas pedonais".

Praga proíbe trotinetas elétricas partilhadas

A partir de janeiro de 2026, o novo regulamento municipal introduzirá "regras claras" para "limpar o espaço público do tráfego descontrolado de trotinetas".

Segundo as autoridades, as queixas dos moradores tornaram-se frequentes, nomeadamente em relação a trotinetas a circular a alta velocidade nos passeios, a obstruírem zonas pedonais e lugares de estacionamento, ou abandonadas em locais impróprios.

A par das queixas, a autarquia destacou que este tipo de veículo apresenta uma taxa de acidentes superior à das bicicletas, que continuarão a ser permitidas, mas passam a ter locais específicos para estacionamento.

Com a nova medida, Praga junta-se a outras capitais europeias que já optaram por limitar ou banir o uso de trotinetas partilhadas, depois de Paris, em 2023, e Madrid, em 2024.

Além destas cidades, Malta tornou-se o primeiro país da União Europeia a proibir o serviço a nível nacional.

Problemas de segurança das trotinetas elétricas superam vantagens

Conforme informámos, em 2023, um novo estudo fez uma avaliação socioeconómica das trotinetas elétricas partilhadas e concluiu que, apesar dos benefícios, há questões de segurança que custam alguns milhões de euros por ano.

Resumidamente, apesar do benefício económico detetado, a sinistralidade associada às trotinetas elétricas partilhadas custou, em 2019, cerca de cinco milhões de euros em despesas de saúde à cidade de Lisboa, num valor 11 vezes superior aos benefícios ambientais e económicos gerados pela sua utilização.

Entretanto, no ano passado, a Direção-Geral de Trânsito, em Espanha, ponderou proibir a utilização de trotinetas elétricas por menores de 16 anos, no âmbito de um novo regulamento que visava proteger os peões e ciclistas.

Leia também: