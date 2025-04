Testes do INEM com respostas partilhadas no WhatsApp?

Com as soluções digitais, há uma série de situações que se tornaram mais fáceis. Nos testes da formação para técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, suspeita-se que as respostas estejam a ser partilhadas num grupo WhatsApp.

Grupo no WhatsApp tem mais de 80 pessoas

A agência Lusa teve acesso a documentos com perguntas/afirmações e as respetivas respostas, que são partilhados nesse grupo, bem como às conversas entre formandos, que são divididos em turmas que fazem diferentes módulos de formação em diversas alturas.

Este curso, que arrancou no início do ano com um total de 200 formandos, está a ser contestado por dezenas deles, que apresentaram denúncias tanto ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) como à Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM).

Um dos formandos, que pediu anonimato, explicou que pelo menos um grupo com mais de 80 formandos está a funcionar desde o início da formação e partilha resultados das avaliações dos diversos módulos.

Para o STEPH, "A ser verdade, é muito grave e revela a incapacidade do INEM em gerir a formação dos TEPH".

A Lusa fez diversas perguntas ao INEM sobre este assunto, mas não recebeu resposta em tempo útil.

A formação de TEPH do INEM em Portugal é essencial para quem pretende atuar nas equipas de emergência médica que prestam os primeiros cuidados de saúde em situações de urgência e emergência.