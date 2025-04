Mini Projetor Laser Cinema C2 da Hisense: o futuro do cinema em casa!

O novo Mini Projetor Laser Cinema C2 da Hisense chega como um produto revolucionário, que eleva a experiência de visualização. Hoje em dia, já não há desculpas para não ter noites de cinema em casa!

Abrindo as portas para o futuro do cinema em casa, mas, também, para um nível superior de gaming., a Hisense lança o Mini Projetor Laser Cinema C2.

Em linha com os produtos e a tecnologia de laser TV que a Hisense tem vindo a desenvolver, e pela qual é reconhecida globalmente, o Mini Projetor C2 é um produto premium, que se posiciona como a escolha ideal para quem procura qualidade topo de gama, tecnologia de ponta e design sofisticado.

Qualidade de imagem notável

O novo Mini Projetor Laser Cinema C2 oferece uma solução compacta, mas de grande qualidade, concebida para os entusiastas do entretenimento. Com ele pode desfrutar de uma experiência cinematográfica de grande formato em resolução 4K e com Dolby Vision HDR completo para imagens ultrarrealistas e com uma clareza excecional.

A versatilidade do tamanho de projeção é outro dos trunfos deste novo dispositivo. A projeção pode variar entre as 65 e as 300 polegadas, adaptando-se da melhor forma à divisão.

Por via da tecnologia TriChroma, que é outra das características em destaque, o Mini Projetor Laser Cinema C2 atinge 110% da gama de cores BT.2020, proporcionando cores realistas com uma profundidade impressionante.

O C2 oferece 2000 lúmens ANSI de brilho máximo e mais de 25.000 horas de vida útil, garantindo imagens vibrantes e detalhadas, mesmo em salas bem iluminadas.

Com foco automático, o C2 está equipado com Auto-Magic 2.0 e som integrado com DTS:X, que detetam de forma inteligente a superfície do ecrã e o ambiente que o rodeia. Independentemente de estarem a projetar numa parede, num ecrã ou no teto, os projetores ajustam automaticamente a imagem e o som para um desempenho ideal.

O mini projetor da Hisense tem um sistema operativo VIDAA 7.6, que inclui apps como a Netflix, YouTube, Prime Video e Max.

Compacto e elegante, o design inovador com suporte gimbal do C2 oferece uma rotação horizontal de 360° e uma rotação vertical de 135°, proporcionando a máxima flexibilidade em qualquer espaço.

Experiência de gaming imersiva

Além de proporcionar uma experiência visual notável em casa para filmes e séries, o C2 também supera as expetativas dos gamers através do modo jogo.

O mini projetor oferece uma experiência de gaming imersiva com imagens incrivelmente nítidas, e permite-lhe jogar jogos hiperrápidos e intensivos sem ter de lidar com imagens desfocadas ou falhas do sistema, graças ao modo automático de baixa latência e à tecnologia MEMC.

A versatilidade e a elevada qualidade do Mini Projetor Laser Cinema C2, quer seja no modo cinema ou no modo jogo, fazem deste dispositivo uma alternativa com potencial.