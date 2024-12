Android Auto chega com novidades e com mudanças importantes na interface

Esta semana tem sido rica em novidades da Google para o Android Auto. A gigante das pesquisas dedicou-se a corrigir problemas e a melhorar a interface que oferece aos utilizadores. Uma nova atualização surgiu agora traz mais novidades e algumas mudanças importantes na interface. Conheça o Android Auto 13.4.

A Google continua a desenvolver a aplicação Android Auto que torna os seus carros inteligentes. Assim, tentando melhorar a experiência do utilizador, a empresa fez algumas alterações na interface na sua última atualização. Com estas alterações, a empresa alargou o âmbito do design do Material You.

Com a atualização do Android Auto 13.4, a Google trouxe para os automóveis a linguagem de design Material You, muito utilizada nos seus próprios produtos. Nesta atualização, a interface da aplicação foi atualizada para se adaptar à paleta de cores que escolheu no seu smartphone.

Agora, o Android Auto vai adotar a paleta de cores gerada automaticamente a partir do papel de parede do seu telefone, apresentando vários elementos do sistema, como botões, alternadores, cartões e fundos de menu nos mesmos tons. Desta forma, será conseguida uma aparência mais estética e holística entre o seu dispositivo Android e o Android Auto.

A atualização do Android Auto 13.4 foi lançada para todos os utilizadores. Pode verificar e descarregá-lo na loja de aplicações Android Play Store. No entanto, de acordo com o feedback dos utilizadores, parece que a regulamentação relativa ao Material You ainda não está totalmente estabelecida.

Infelizmente, isto pode ser visto de forma muito clara e direta na nova versão do Android Auto. Tanto mais que existiram queixas de que a interface apresentava cores irrelevantes para a paleta de cores do telefone. No entanto, espera-se que a Google resolva estes problemas numa próxima atualização deste seu software.

A Google continua assim a manter este seu sistema atualizado e recheado de novidades. Estas melhoram a sua utilização e integram ainda mais estes sistemas, garantindo agora que a experiência de utilização é transversal entre o Android Auto e o Android, fazendo para isso uso do Material You.