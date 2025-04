Fim das contas partilhadas no Max. “Membro extra” está a chegar e terá ter de ser pago

O Max tem estado a realizar alterações aos seus planos em toda a Europa. Portugal não foi exceção e recebeu ajustes de preços e novos planos. O serviço de streaming quer agora acabar com a partilha de contas e seguiu o que a Netflix e outros implementaram. Chegam os membros extra às contas e naturalmente que vão ter de ser pagos.

Fim das contas partilhadas a chegar ao Max

Há dois anos, a Netflix arriscou e passou a bloquear contas partilhadas fora de casa, a menos que cada membro pagasse um valor extra. Uma mudança completa na estratégia de longa data que parece ter funcionado, embora tenha gerado uma resistência considerável em certas regiões. Ainda assim continuou a expandir-se e a continuar a aumentar o número de subscrições mensais.

O Disney+ seguiu o exemplo da Netflix no ano passado, bloqueando a utilização de contas partilhadas, a menos que sejam pagas. Agora há mais um player a seguir esse caminho, o Max, que passará a exigir um pagamento extra para uma única pessoa que queira usufruir do plano subscrito fora de casa.

No seu modelo, o Max inclui um custo fixo para um único membro extra e praticamente não importa o nível de subscrição que exista. O valor a pagar será de 8 dólares mensais a cobrar ao utilizador que queira usufruir do plano fora de casa e assim acabar com a experiência de conta partilhada deste serviço.

“Membro extra” está a chegar e será pago

Por enquanto, esta mudança no Max só foi implementada nos Estados Unidos, mas espera-se que chegue em breve à Europa e a Portugal como mais uma mudança da plataforma de streaming. Há que destacar que no caso deste serviço, apenas é permitido um membro extra por conta.

Ao pagar por um membro adicional ligado à sua conta Max principal, este pode transmitir programas de televisão, filmes e documentários fora de casa em qualquer dispositivo a qualquer momento. Tem os mesmos benefícios do plano, como a qualidade de vídeo e a capacidade de descarregar conteúdo, permitindo-lhe optar por transmitir conteúdo offline.

O Max tem este processo, tudo bem organizado. Quando esta opção é adicionada à conta da plataforma de streaming, a playlist e as preferências existentes podem ser importadas para o novo perfil do Max que está anexado à transferência. Assim, a experiência deverá ser a mesma sem qualquer tipo de alteração.