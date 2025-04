WhatsApp traz ainda mais privacidade para as suas conversas mais sensíveis

A Meta tem procurado trazer privacidade e segurança ao WhatsApp. Depois de muitos anos em que a desconfiança esteve presente, a empresa tem feito um trabalho nesta área para garantir que ninguém para além do utilizador tem acesso às suas conversas. Agora, traz ainda mais privacidade para as conversas mais sensíveis.

WhatsApp com mais privacidade nas conversas

A base da privacidade no WhatsApp assenta no facto de as chamadas e mensagens pessoais estarem protegidas por encriptação ponto a ponto. Isso leva a que apenas o remetente e o destinatário as possam ver, ouvir ou partilhar. Tendo este fundamento como base, o WhatsApp criou várias camadas de privacidade, como a funcionalidade para trancar conversas e as mensagens temporárias, que elevam a privacidade.

Agora, o serviço de mensagens da Meta apresenta a mais recente camada de privacidade. Falamos da Privacidade avançada das conversas. Esta definição permite ter uma camada extra de privacidade e segurança e está disponível nas conversas e nos grupos para impedir que outras pessoas levem os conteúdos para fora do WhatsApp.

Quando esta definição está ativada, pode impedir que outras pessoas exportem conversas, descarreguem automaticamente conteúdos multimédia para os seus smartphones e usem as mensagens em funcionalidades de IA. Assim, todos os participantes na conversa têm uma maior confiança de que ninguém pode levar o que é dito para fora da conversa.

Meta quer proteger conversas mais sensíveis

Os grupos do WhatsApp tornam-se cada vez mais uma extensão das redes do mundo real e alguns são mais pessoais do que outros. O WhatsApp acredita que esta funcionalidade é melhor utilizada quando se conversa em grupos nos quais pode não ter uma grande proximidade com os participantes.

Esta funcionalidade pode ser ativada ao tocar no nome da conversa. Em seguida, aceder a Privacidade avançada da conversa. Esta é a primeira versão desta funcionalidade e a Meta tem planos para a desenvolver ainda mais. Quer que, eventualmente, possa incluir ainda mais proteções.

A nova definição já está disponível e será alargada a todos os utilizadores, independentemente da plataforma usada. Será lançada para todas as pessoas na versão mais recente do WhatsApp, pelo que é recomendado que seja procurada uma atualização nas lojas de apps do sistema operativo assim que possível.