Primeira pista todo-o-terreno para veículos elétricos e super híbridos plug-in é da BYD

A BYD inaugurou oficialmente o seu circuito todo-o-terreno, em Zhengzhou, um dos primeiros na China concebido especificamente para veículos elétricos e Super Híbridos Plug- in. A empresa confirmou planos para novas expansões.

Sob o mote "Tecnologia para Todos", as instalações de Zhengzhou servem como local para corridas em circuito fechado, treino de pilotos profissionais e diversas experiências em pista, com o objetivo de promover a cultura dos veículos movidos a novas energias (em inglês, NEV).

O circuito inclui oito zonas com características diferentes:

Duna Interior de Areia; Anel de Baixa Fricção; Kick Plate; Piscina Rasa; Paddock Dinâmico; Pista de Corrida; Parque Off-Road; Área de Acampamento.

Segundo Guojun Zhan, presidente da Federação de Desportos Automóveis e Motociclísticos da China (CAMF), "os Circuitos BYD irão acelerar a profissionalização dos eventos de corridas NEV na China e remodelar a cultura automóvel chinesa".

Circuito todo-o-terreno para uma experiência de condução diversificada

Diferente dos designs convencionais de pista com uma única funcionalidade, o circuito todo- o-terreno de Zhengzhou da BYD proporciona uma experiência inédita que inclui travessia de água, escalada de dunas em recinto fechado e condução fora de estrada, entre outras atividades, permitindo aos visitantes explorar diversos cenários num único local.

Com uma queda vertical de 29,6 metros e uma inclinação de 28 graus, a duna interior de areia de Zhengzhou foi certificada pelo Guinness World Records como a maior e mais alta instalação de escalada de dunas para testes de automóveis.

Construída com 6200 toneladas de areia para imitar a composição granular do deserto de Alxa, oferece uma experiência autêntica de subida de dunas para todos.

A piscina de travessia aquática com 70 metros de comprimento foi projetada exclusivamente para o YANGWANG U8, do grupo BYD.

Através do vidro de observação subaquática, os visitantes podem ver o veículo a deslocar-se para a frente sem esforço, sendo capaz de virar e recuar na água graças à e4-Platform, que redefiniu os padrões de segurança em cenários de condução extremos.

Além de proporcionar experiências de condução excecionais, o circuito também serve como um local ideal para demonstrar tecnologias de segurança em NEV.

O Kick Plate simula condições de estrada com gelo, com uma superfície de cimento molhada e polida. Utilizando placas de sucção móveis para simular a perda de controlo, permite aos condutores vivenciar emergências num ambiente controlado.

O Anel de Baixa Fricção, a primeira pista circular de 44 metros de diâmetro da China, é composta por 30.000 tijolos de basalto lisos combinados com uma cobertura de água de 3 mm. Isto permite atingir um coeficiente de atrito constante entre o gelo e a neve.

Com a resposta ao nível de milissegundos do controlo eletrónico e os sistemas inteligentes de controlo de carroçaria dos modelos BYD, os condutores conseguem facilmente derrapagens estáveis que proporcionam momentos de diversão.

Da pista de corrida à diversão off-road

A pista de corrida de 1758 metros inclui nove curvas e uma secção de aceleração reta de 550 metros. Os condutores podem experimentar a emocionante aceleração na reta ou testar a precisão da direção dos veículos em curvas extremas.

O paddock dinâmico de 15.300 metros quadrados apresenta mais de uma dúzia de cenários, como o slalom padrão, "teste do alce" e estacionamento automatizado, permitindo testar toda a gama de tecnologia inteligente da BYD.

Um total de 27 cenários off-road, que vão do nível iniciante ao avançado, permitem que a diversão da condução off-road seja acessível a um público mais amplo. Mesmo um SUV urbano com tração integral inteligente pode andar em terrenos de nível iniciante.

BYD tem mais dois circuitos a caminho

Além do Circuito de Zhengzhou, a BYD abrirá em breve instalações em Hefei e Shaoxing. Notavelmente, a área off-road em Shaoxing cobre mais de 800 hectares a uma altitude de 500 metros.

A BYD e a CAMF anunciaram oficialmente o "Novo Plano de Circuitos" para desenvolver a cultura das corridas em mais pessoas, com o objetivo de atingir um milhão de utilizadores e formar 100 pilotos profissionais.

Os circuitos todo-o-terreno da BYD são mais do que uma coleção de locais. Por sua vez, representam uma reimaginação da experiência de condução de veículos elétricos de forma coletiva.

Segundo a BYD, num comunicado de imprensa, ao tornar tecnologias de ponta, instalações profissionais e cenários extremos tangíveis e acessíveis, os circuitos pretendem destruir barreira e servir como uma vitrine para as inovações dos veículos elétricos e como uma ponte para popularizar a cultura dos veículos elétricos.