EA Sports WRC recebe Rally Pass da 6ª Temporada

O fantástico jogo de Rally da Electronic Arts, EA Sports WRC, encontra-se prestes a receber novidades: Rally Pass da 6ª Temporada. No que consiste?

EA Sports WRC, o fantástico simulador de condução da Electronic Arts, continua a dar cartas e a mostrar que se encontra de muito boa saúde. Recebendo uma constante atenção pela parte da EA Sports, o jogo tem recebido vários updates, mantendo-o dessa forma, vivo e apelativo a todos os fãs do Rally.

Em breve, chega o Rally Pass da 6ª Temporada e recentemente, a Electronic Arts revelou o roteiro do EA Sports WRC para o ano que se avizinha, com uma atualização da temporada de 2024, que inclui novos locais, momentos, palcos, veículos de alto desempenho e pinturas personalizáveis. Com conteúdo exclusivo para a temporada de 2024, o EA Sports WRC continua a manter-se como o melhor simulador de Rally que leva a condução até aos limites.

Antes da Expansão da Temporada 2024 do WRC chegará o Rally Pass da Temporada 6, que decorre de julho a setembro, e oferece novas recompensas incluindo capacetes, fatos de corrida e luvas, para que os jogadores tenham mais hipóteses de completar coleções inteiras. E mais! Pela primeira vez, estarão disponíveis opções de personalização para classes de veículos além do WRC, o que dará aos jogadores mais formas de personalizar a sua experiência de Rally.

Juntamente com este novo conteúdo, o WRC Esports Championship 2024 será lançado com uma série de eventos online e um evento final presencial para coincidir com o final da temporada.

"A Expansão WRC 2024 garante que o nosso conteúdo de jogo permanece atualizado, e permite que os jogadores avancem com as suas carreiras com a introdução de dois locais emocionantes, mais veículos e opções de personalização expandidas", disse Matthew Battison, Diretor Criativo da Codemasters. "O Rally Pass gratuito da 6ª Temporada dá aos jogadores mais motivos para voltar ao jogo antes dos nossos principais planos para o final do ano."

EA Sports WRC é o jogo oficial do FIA World Rally Championship, e encontra-se disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via EA App, Epic Store e Steam). Conta com 50 equipas do WRC, WRC2 e FIA ​​Júnior WRC e nós experimentamo-lo aqui.