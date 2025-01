Tesla Cybertruck foi revestida com painéis solares e ganhou mais autonomia

Não, ainda estamos longe de ter tudo inventado, principalmente no que toca aos elétricos e à capacidade recarregar energia. Neste caso em concreto, com um investimento de cerca de 10 mil euros, o dono de uma Cybertruck da Tesla revestiu a pick-up com painéis solares. Será que vale a pena?

10 mil dólares de uma mão cheia de nada... ou é o ovo dourado da galinha?

Uma empresa apresentou na CES 2025 uma Tesla Cybertruck revestida com as suas células solares que alimentam uma bateria integrada. O custo é de cerca de 10.000 dólares (cerca de 9.800 euros). Mas até que ponto o investimento é rentável?

Em 2017, o CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que incentivou os seus engenheiros a explorar a integração de células solares no Model 3, mas concluíram que não valia a pena na altura.

Desde então, a eficiência das células solares melhorou, e a Tesla desenvolveu a sua própria experiência na integração de células solares através do desenvolvimento de telhas solares. Isso levou a um anúncio inesperado.

Após o lançamento do Cybertruck, Musk surpreendeu muitos ao anunciar que a nova pick-up elétrica da Tesla teria uma opção de teto solar que adicionaria 24 km de autonomia por dia. Alguns anos depois, a Tesla registou uma patente que mostrava células solares integradas na cobertura retrátil da caixa de carga.

Contudo, a Tesla lançou o Cybertruck no mercado sem opções de tetos solares ou coberturas da caixa. Um ano após o lançamento, não há notícias sobre estas opções solares para a pick-up elétrica.

Painéis solares em formato de revestimento

Agora, uma empresa terceira decidiu oferecer a sua própria solução, ainda mais ambiciosa: um revestimento completo de células solares para o Tesla Cybertruck.

A Sunflare Solar, da Califórnia, desenvolveu células solares flexíveis que podem ser usadas como revestimento. A empresa afirma ter revestido o Cybertruck com estas células, conseguindo produzir até 1,5 kW de energia solar.

Em termos de área, é uma quantidade relativamente pequena de energia solar, mas pode adicionar uma autonomia semelhante à mencionada por Musk, cerca de 24 km.

O revestimento solar completo para o Cybertruck custa 10.000 dólares e inclui um inversor de 5 kW para enviar energia para o veículo.

Em abono da verdade, esta pode ser uma ideia interessante, mas também um pouco supérflua, além de trazer grandes riscos de fiabilidade. Uma das principais características da Cybertruck é o seu exterior robusto em aço inoxidável, sem pintura, que não causa grande preocupação com riscos.

Agora, esta nova "camada" poderá tornar o veículo mais "frágil", do ponto de vista das células solares caras, frágeis e expostas. Apesar de flexíveis, fica a questão: será que o peso adicionado compensa nos 24 km de hipotética autonomia recuperada?