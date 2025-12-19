Tem um BMW? Alguns modelos estão a ser recolhidos devido a risco de ferimentos

A Direção-Geral do Consumidor (DGC), na qualidade de ponto de contacto nacional do Safety Gate (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares), informa que está a decorrer uma campanha de recolha de diversos modelos de automóveis ligeiros de passageiros da marca "BMW", devido a um risco de ferimentos.

Os veículos abrangidos por esta campanha foram produzidos entre 01/01/2008 e 30/12/2010, pertencem aos modelos X3, 3series, M3, 1series, X1 e têm os seguintes tipo / homologação CE

e1*2001/116*0249*, e1*2001/116*0287*, e1*2001/116*0308*, e1*2001/116*0344*, e1*2001/116*0346*, e1*2001/116*0352*, e1*2007/46*0273*, e1*2007/46*0275*, e1*2007/46*0277*, e1*2007/46*0283*, e1*2007/46*0315*, e1*2007/46*0316*, e1*2007/46*0377*, e24*2007/46*0022*.

A campanha de recolha tem o seguinte código: 0032670300.

BMW: Podem ocorrer falhas funcionais no gerador de gás integrado

De acordo com o alerta emitido pelo Safety Gate, após vários anos de envelhecimento do airbag do condutor, podem ocorrer falhas funcionais no gerador de gás integrado.

Se o disparo do airbag ocorrer em consequência de um acidente, o gerador de gás pode rebentar e as peças de metal podem causar lesões aos ocupantes do veículo.

Por este motivo, os veículos não estão em conformidade com os requisitos do Regulamento relativo à homologação e à fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos.

No mercado do país notificador (Alemanha) foi adotada a recolha do produto/veículo a motor junto dos utilizadores finais.

O Safety Gate é um sistema europeu que visa detetar a existência de produtos considerados perigosos nos 27 Estados-Membros (e nos países da Associação Europeia do Comércio Livre - EFTA) para tomada de medidas pelas respetivas autoridades competentes.

A DGC, como ponto de contacto nacional, recebe as notificações relativas aos produtos perigosos e encaminha-as para as autoridades de fiscalização do mercado para a eventual adoção de medidas (nomeadamente a retirada do mercado, proibição de comercialização, entre outros).