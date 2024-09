O que é a tecnologia Thunderbolt e de que forma difere do USB-C?

É provável que já tenha ouvido falar da tecnologia Thunderbolt e que a tenha visto sob a forma de portas e cabos. Mas o que é realmente e de que forma difere do USB-C? Deixamos uma explicação detalhada.

O que é a tecnologia Thunderbolt?

A Thunderbolt é uma interface de comunicações desenvolvida pela Intel com auxílio técnico da Apple. Atua de forma bidirecional, ou seja, envia e recebe os dados ao mesmo tempo sem perda de velocidade em ambos os sentidos.

Desde que a tecnologia foi introduzida em 2011, tem havido várias versões diferentes da mesma. Mas hoje em dia, se estiver a comprar um dispositivo que a utilize, está provavelmente a olhar para a Thunderbolt 3 ou 4.

Estas portas têm exatamente o mesmo aspeto que as portas USB-C e, de facto, os seus conectores são fisicamente idênticos. Na sua maior parte, podem fazer tudo o que uma porta USB-C faz, mas mais rapidamente. De facto, a Thunderbolt é um "superconjunto" do USB-C - pode ligar um dispositivo USB-C a uma porta Thunderbolt 3 ou 4 num PC e este funcionará perfeitamente.

Thunderbolt 3 : introduzida em 2015, esta inclui um conector USB-C, uma velocidade de transferência máxima de 40 GB/s e até 15 W de potência para acessórios em funcionamento. Também pode suportar um ecrã 4K e é compatível com a especificação USB4.

: introduzida em 2015, esta inclui um conector USB-C, uma velocidade de transferência máxima de 40 GB/s e até 15 W de potência para acessórios em funcionamento. Também pode suportar um ecrã 4K e é compatível com a especificação USB4. Thunderbolt 4: lançada em 2020, esta é a versão mais recente da sua tecnologia atualmente disponível. Continua a ter a mesma velocidade máxima de transferência que a Thunderbolt 3 (40 Gb/s), mas impõe isso como mínimo, enquanto que para a 3 não é imposto. Tal como a Thunderbolt 3, a 4 também tem um conector USB-C e oferece até 15 W de potência para acessórios. Mas é aí que as semelhanças entre as duas praticamente terminam. Ao contrário da Thunderbolt 3, a 4 pode suportar dois ecrãs 4K e está classificada como "em conformidade" com a especificação USB4. A Thunderbolt 4 também tem o dobro da velocidade de largura de banda do SSD PCIe (32 Gb/s) da Thunderbolt 3 (16 Gb/s).

É o mesmo que USB-C?

Não. Embora a Thunderbolt tenha recentemente incorporado a utilização de conectores USB-C, continuam a ser tecnologias diferentes. Assim, só porque as portas Thunderbolt 3 e 4 foram concebidas para utilização com conectores USB-C, nem todas as portas USB-C foram concebidas para suportar Thunderbolt.

Existem duas formas principais de saber se tem uma porta Thunderbolt:

Pode ver se existe um ícone Thunderbolt junto à porta USB-C do seu dispositivo;

Ou pode verificar as especificações técnicas do seu dispositivo online para ver se menciona portas Thunderbolt na descrição do produto.

Apesar de a Intel ter apresentado oficialmente a Thunderbolt 5 em setembro de 2023, espera-se que esta tecnologia se torne mainstream e visível em todos os dispositivos a partir de 2025.

