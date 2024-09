Afinal, os carros elétricos também podem fazer viagens longas

Claro que a possibilidade de usar um carro elétrico para viagens mais longas depende de uma série de fatores. No entanto, um Lucid Air foi, de facto, capaz de percorrer cerca de 830 km sem que o condutor precisasse de parar para recarregá-lo.

Apesar do amadurecimento dos carros elétricos, um dos entraves à sua compra continua a ser a autonomia, especialmente, pela logística que exige fazer uma viagem de média ou longa duração com um veículo que, eventualmente, precisará de parar algum tempo para recarregar.

Embora seja verdade que, atualmente, a maioria dos modelos elétricos não consegue competir com os seus homólogos com motor de combustão interna, em matéria de alcance, também é verdade que já existem alternativas elétricas competentes.

Há vários veículos que já oferecem mais de 500 km de autonomia, conforme o WLTP, assim como há já um leque de modelos que assegura 600 km. Aliás, o Audi A6 e-tron e o Volkswagen ID.7 prometem exceder os 700 km, e o Mercedes-Benz EQS já anuncia 822 km.

Lucid Air Grand Touring percorreu cerca de 830 km num teste de autoestrada

Um carro, também, promissor é o Lucid Air, que apresenta 792 km WLTP na sua versão Grand Touring - ainda que no mercado doméstico, nos Estados Unidos, este valor seja ligeiramente superior, de 824 km EPA.

A gama do Lucid Air divide-se em quatro variantes:

Pure - bateria de 84 kWh e autonomia de 676 km EPA;

- bateria de 84 kWh e autonomia de 676 km EPA; Touring - bateria de 92 kWh e autonomia de 653 km EPA;

- bateria de 92 kWh e autonomia de 653 km EPA; Grand Touring - bateria de 117 kWh e autonomia de 824 km EPA;

- bateria de 117 kWh e autonomia de 824 km EPA; Sapphire - bateria de 118 kWh e autonomia de 687 km EPA.

Para comprovar a eficiência anunciada da variante Grand Touring do Lucid Air, o canal Out of Spec Reviews realizou um teste de autonomia a velocidade de autoestrada (cerca de 113 km/h, apesar de o Cruise Control estar ajustado para 116 km/h).

Num resultado melhor do que o anunciado pela marca, no total, o Lucid Air percorreu cerca de 829 km até ficar sem energia, tendo registado um consumo médio de combustível de 14,12 kWh/100 km, com uma carga de 100% e um controlo climático ajustado para 21 °C.

Graças à presença de descidas, que lhe permitiram recuperar alguma energia, o Lucid Air desligou-se após cerca 840 km.