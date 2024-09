Apple prepara-se para resolver a maior reclamação sobre o seu Mac mini

O novo Mac mini está mesmo ao virar da esquina. Ainda não há datas e não é oficial da Apple, mas tudo aponta para que chegue mais cedo ou mais tarde, e fá-lo-á com o chip M4 no seu interior. Pelo menos, é o que indica uma newsletter recente.

Mac mini M4: tamanho da Apple TV e 5 portas USB-C

Na sua última newsletter Power On, Mark Gurman detalha algumas das caraterísticas que o renovado Mac mini M4 traria. Quanto aos pormenores específicos, ainda há muitos segredos. O que se sabe é que seria o menor Mac alguma vez criado, e que reduziria o seu tamanho para se aproximar a uma Apple TV ligeiramente maior.

Sabe-se também que perderia o USB-A e passaria a oferecer exclusivamente USB-C em todas as suas portas, excluindo as portas de vídeo.

No entanto, a empresa parece estar a testar a conectividade do novo Mac mini M4. De acordo com Gurman, a Apple testou modelos com pelo menos três portas USB-C na parte traseira do mini, além de uma área para conectar o cabo de alimentação e uma porta HDMI para conectar o dispositivo a TVs e monitores.

Isto abre a porta para que o modelo final inclua definitivamente cinco portas USB-C. Duas delas na parte frontal para acesso rápido, numa disposição semelhante à do atual Mac Studio. Este é um dos pedidos mais repetidos pelos utilizadores e uma das poucas reclamações que podem ser feitas sobre o modelo atual.

5 portas Thunderbolt?

A questão que resta sobre a conectividade do Mac mini é se todas as suas portas USB-C serão definitivamente Thunderbolt, ou se apenas algumas delas - as traseiras - oferecerão esta conectividade, deixando as frontais como simples USB-C, embora com a especificação de protocolo mais recente.

De facto, tanto o tamanho como as possibilidades que oferecerá, embora com maior conectividade, sugerem que será uma espécie de iPad Pro numa caixa pequena. Isto abriria a porta para manter sob controlo o preço do dispositivo, que se situaria a um nível semelhante ao dos modelos atuais.

O Mac mini disponível hoje começa em 599 dólares, mas não há garantia de que a Apple oferecerá um modelo por menos do que o preço atual.

Este novo Mac mini é apenas um dos vários novos Macs que serão lançados nos próximos meses, incluindo atualizações para o iMac e o MacBook Pro com chips M4, também previstos para este ano.

Leia também: