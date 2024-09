Chinesa BYD não para de crescer! Atingiu um milhão de vendas de carros elétricos

A BYD já é a principal fabricante de carros elétricos na China, estando, agora, a trabalhar no sentido da globalização. Com um recorde conseguido em agosto, a empresa conseguiu atingir a marca do milhão de veículos elétricos nos oito meses de 2024.

Depois de vender mais 145.627 veículos elétricos no mês passado, a BYD atingiu a marca de um milhão de veículos elétricos este ano. Assumindo uma posição de liderança na China, a fabricante continua a crescer, expandindo-se para outros mercados, e conquistando clientes com novos modelos e tecnologias.

Conforme partilhado pela imprensa, a BYD divulgou os números de vendas referentes a agosto, mostrando um recorde de 373.082 veículos de energia nova (em inglês, NEV) vendidos. Este número inclui híbridos plug-in e carros totalmente elétricos.

Os dados de agosto mostram que a BYD superou o seu recorde anterior de 342.383 NEV vendidos em julho, e estabeleceu um novo recorde de vendas destes veículos durante três meses consecutivos.

Os híbridos plug-in foram responsáveis pela maior parte do crescimento da marca, com 222.384 unidades vendidas, num aumento de 73% em comparação com agosto de 2023. Aliás, agosto marca o sexto mês consecutivo de recorde de vendas de híbridos plug-in da BYD: até ao mês passado, a fabricante já vendeu 1,3 milhão de unidades híbridas plug-in, num aumento de 43% relativamente aos cerca de 886.000 vendidos no ano passado.

BYD já conseguiu vender mais de um milhão de carros elétricos em 2024

Além dos híbridos plug-in, a BYD vendeu 148.470 veículos elétricos no mês passado, o que representa um crescimento de 2% relativamente ao ano anterior e de 15% em relação a julho.

Este crescimento permitiu-lhe ultrapassar a marca do milhão de vendas de elétricos em 2024: a chinesa vendeu 1.004.623 elétricos nos primeiros oito meses de 2024, num aumento de 12% em relação aos 897.220 vendidos no mesmo período em 2023.

As vendas da BYD no estrangeiro atingiram as 31.451 unidades, em agosto, com a fabricante a vender quase 265.000 veículos nos oito meses de 2024.

