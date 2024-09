E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, acompanhámos o evento Glowtime da Apple, onde foram apresentados os novos iPhones e outros dispositivos, analisámos a coluna Tronsmart Mirtune C2, ensaiámos o novo Mercedes-Benz CLE 220 d Coupé, e muito mais.

As grandes marcas de smartphones estão a tentar revitalizar este mercado, com inovações e novas tecnologias. Se os ecrãs dobráveis são a grande novidade, há marcas como a Xiaomi que preparam outras, mais acessíveis. A mais recente é a criação do primeiro smartphone sem botões, que surge da investigação da Xiaomi.

Foi ontem ao final do dia que a Apple revelou um novo lote de novidades. No evento Glowtime, a gigante de Cupertino mostrou ao mundo tudo o que preparou e que muito em breve estará acessível a todos. Vamos assim recordar todas as principais novidades que a Apple apresentou no evento dedicado ao iPhone 16.

A NISMO voltou à Europa com o Ariya NISMO, e a Nissan escolheu o Dia Mundial do Veículo Elétrico para dar a conhecer todos os detalhes.

Após cinco anos de desenvolvimento, a Huawei conseguiu entregar ao mercado o primeiro smartphone tri-dobrável do mundo. O preço não é convidativo, mas o Mate XT já recebeu mais de 3,6 milhões de pré-encomendas.

A missão Polaris Dawn já foi lançada! O objetivo principal passa por efetuar o primeiro passeio espacial da SpaceX, que é uma empresa privada.

Depois de vários rumores e informações a circular, Mark Cerny confirmou que a PlayStation 5 Pro vai ser mesmo realidade e chega já em novembro por 799,99 euros. Mas afinal o que tem esta nova versão de especial?

O mercado dos smartwatches, embora com uma oferta muito diversificada, acaba por seguir uma tendência que é, inevitavelmente, definida pelas marcas premium. Mas as marcas low cost trabalham cada vez melhor, e a DTNO.1 é exemplo disso com o seu novo DT Watch 10, uma edição comemorativa do 10º aniversário da marca.

O Aeródromo Municipal de Viseu foi palco do voo inaugural do primeiro avião 100% elétrico. O Velis Electro da Pipistrel é certificado para a Europa.

Quando olhamos para esta proposta, é inevitável concluir que a Mercedes apresentou um "dois em um". Isto é, substituiu o Classe C Coupé e o Classe E Coupé pelo modelo único CLE. O novo CLE é um coupé elegante e, francamente, bastante sexy, prático no interior e gratificante na condução. Será que consegue agradar a ambos os grupos de compradores? Fomos para a estrada com a esta proposta disponibilizada pela Sociedade Comercial C. Santos.

O mercado dos smartphones conta com um quase incontável número de alternativas, sendo cada vez mais difícil escolher. Esta empresa arrojou e desenvolveu um NanoPhone, um mini smartphone que é do tamanho de um cartão de crédito, mas faz tudo como os grandes.

A Tronsmart continua a apostar em colunas bluetooth a preço convidativo, e agora tem uma nova série de produtos, a Mirtune, que apresenta um aspeto distinto em alguns pormenores. Apresentamos a análise à Tronsmart Mirtune C2, uma coluna bluetooth de 24 W disponível por menos de 40 €.

Os rumores estavam corretos. A OpenAI acaba de anunciar o o1 e o1-mini, os seus primeiros modelos de inteligência artificial com capacidades de raciocínio. Estes modelos tiram partido da tecnologia conhecida internamente como Strawberry e foram concebidos para resolver tarefas complexas em domínios como a ciência, a matemática e a programação.