Nissan apresenta o novo Ariya NISMO: 100% elétrico e com 435 cv de potência

A NISMO voltou à Europa com o Ariya NISMO, e a Nissan escolheu o Dia Mundial do Veículo Elétrico para dar a conhecer todos os detalhes.

Construído com base na herança da NISMO e mantendo o design de inspiração japonesa da Nissan, o Ariya NISMO eleva o já impressionante desempenho do Ariya e4ORCE de 87 kWh a novos patamares de entusiasmo. Este modelo combina o melhor da engenharia dos desportos motorizados com o design elegante e o interior do Nissan Ariya, de forma a consolidar o seu estatuto com obra-prima da NISMO.

Depois da revelação, no Salão Automóvel de Tóquio 2024, no dia 12 de janeiro, o Ariya NISMO prepara-se para chegar às estradas europeias com a monoversão de 87 kWh e-4ORCE com 320kW (435cv) de potência.

Ariya NISMO quer oferecer uma performance elevada

Com um design aerodinâmico, pensado para os mais aventureiros, o Ariya NISMO chega elegante e altamente influenciado pelas linhas japonesas.

O Ariya NISMO apresenta um design aerodinâmico integrado e elegante. Graças à sua forma de canard, ao para-choques inferior prolongado e ao spoiler traseiro estilo ducktail, o coeficiente de sustentação (CL) do Ariya NISMO registou uma melhoria impressionante de 40%, atingido um CL de 0,11, em comparação com o CL de 0,18 do Ariya padrão.

A presença larga e baixa do NISMO, bem como o seu baixo centro de gravidade e difusor traseiro duplo, também orientam o fluxo de ar para oferecer maior downforce. Além disso, os spoilers e entradas de ar, inspirados na Fórmula E, reduzem a resistência graças aos seus designs exclusivos, gerando um fluxo de vento suave ao longo da carroçaria do veículo e endireitando o fluxo de ar à frente dos pneus traseiros.

O Ariya NISMO também beneficia de um acabamento de porta mais largo em comparação com os modelos Ariya padrão, assegurando que o downforce é aumentado e que os pneus recebem um apoio adicional.

Os pneus Michelin Pilot Sport EV que equipam o Ariya NISMO foram concebidos para oferecer maior robustez e fiabilidade aos condutores, proporcionando maior tranquilidade. As jantes ENKEI "MAT Process" de 20” apresentam um design com raios finos que reduzem a resistência do ar e o peso, graças aos discos planos na jante.

Além disso, as jantes possuem uma grande abertura que facilita a evacuação do ar, permitindo que os pneus se mantenham frescos, independentemente da temperatura do asfalto.

Afinação NISMO para uma experiência arrepiante ao volante

A afinação meticulosa do Ariya NISMO assegura um desempenho superior. O modelo 100% elétrico de 87 kWh, 320 kW (435cv) de potência e 600 Nm de binário é capaz de ir dos 0- 100km/h em 5 segundos, e de 80-120km/h em apenas 2,4 segundos.

O Ariya NISMO também oferece uma capacidade de curva e força lateral superiores à do GT-R NISMO. A suspensão dinâmica do modelo, que inclui molas, estabilizadores e amortecedores modificados, trabalha em conjunto com um chassis altamente equilibrado para eliminar movimentos desnecessários do veículo e aumentar o controlo do movimento de rolamento, oferecendo um nível melhorado de rigidez na estrada.

Quanto à direção assistida, o NISMO altera a sensação da direção dependendo da velocidade, trabalhando em conjunto com a suspensão para criar maior estabilidade.

Ao circular a velocidades mais baixas, como em cidades e ruas residenciais, a força da direção é reduzida, tornando as manobras mais fáceis. Em autoestrada, a velocidades mais elevadas, a direção endurece, proporcionando uma sensação mais neutra e estável.

Com a adição do i-Booster, que aumenta a eficácia dos travões, também pode usufruir de toda a emoção NISMO, mantendo a sensação de agilidade e segurança.

Por via do modo de condução "NISMO", o condutor pode usufruir de uma sensação de aceleração consistente e suave ao longo de toda a condução.

Ariya NISMO com tecnologia e-4ORCE

O Ariya NISMO está também equipado com a tecnologia e-4ORCE, afinada e melhorada, para dar aos condutores a confiança necessária para se fazerem à estrada, independentemente das condições climatéricas.

Esta tecnologia, especificamente adaptada para o condutor NISMO, permite uma performance superior nas quatro rodas, proporcionando uma autêntica experiência de automóvel desportivo.

O NISMO e-4ORCE pode suprimir a subviragem em momentos de alta aceleração, enquanto oferece uma redução de 12% no desempenho do rastreio em linha em comparação com a tecnologia base e-4ORCE.

E o carregamento deste 100% elétrico Ariya NISMO?

O Ariya NISMO vem equipado com um carregador de bordo de 22kW, único entre os concorrentes. Isto permite o carregamento rápido em todos os carregadores públicos CA, dando aos condutores a possibilidade de carregamento on-the-go em qualquer estação pública.

Design elegante, mas moderno, para não passar despercebido

O novo modelo apresenta um acabamento de porta que reduz o espaçamento entre o painel da porta, criando uma sensação de integração perfeita. Na traseira do veículo, a superfície escultural reforça a sua forte presença, com a parte inferior do para-choques alargada, tanto em comprimento como em largura, aumentando a pressão negativa entre o veículo e a estrada, melhorando o downforce.

O Ariya NISMO apresenta um interior redesenhado, desde os bancos até aos acabamentos interiores, proporcionando uma experiência premium para todos. Os bancos, fabricados num material semelhante a camurça, foram especificamente concebidos para uma condução desportiva, oferecendo um apoio e uma postura melhorados para uma experiência superior.

Disponibilidade do novo Ariya NISMO

Detalhes do Nissan Ariya NISMO e-4ORCE Tipo de motor elétrico - EESM

Capacidade da bateria – Total/Utilizável (kWh) - 91/87

Binário máximo dianteiro (Nm) - 300

Binário máximo traseiro (Nm) - 300

Binário máximo do sistema combinado (Nm) - 600

Potência máxima (kW) - 320

Potência máxima (HP) - 429

Potência máxima (PS) - 435

Coeficiente de drag - 0.3

Largura excluindo espelhos (mm) - 1850

Largura incluindo espelhos (mm) - 2172

Comprimento (mm) - 4655

Altura (mm) - 1660

Distância entre eixos (mm) - 2775

Largura da via dianteira (mm) - 1585

Largura da via traseira (mm) - 1585

Sistema de travagem - EBA

Tipo de travagem dianteira - Discos ventilados

Tipo de travagem traseira - Discos ventilados

Tipo de suspensão dianteira - Braços de suspensão MacPherson independentes

Tipo de suspensão traseira - Suspensão traseira independente MultiLink

As vendas do veículo estão previstas para janeiro de 2025 e o Ariya NISMO será vendido em todos os mercados europeus onde o crossover já se encontra disponível (à exceção do Chipre, Malta e Irlanda do Norte).