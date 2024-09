Mais uma novidade única da Xiaomi! Foi revelado o primeiro smartphone sem botões

As grandes marcas de smartphones estão a tentar revitalizar este mercado, com a criação de inovações e novas tecnologias. Se os ecrãs dobráveis são a grande novidade, há marcas como a Xiaomi que preparam outras, mais acessíveis. A mais recente é a criação do primeiro smartphone sem botões, que vem da investigação da Xiaomi.

Xiaomi dá verdadeiro salto tecnológico

Parece que estamos prestes a testemunhar um grande salto tecnológico que mais uma vez vem pelas mãos da Xiaomi. Embora os smartphones com muitos botões já tenham sido preferidos, as novas informações sugerem que a Xiaomi está a desenvolver um modelo completamente sem botões.

Já antes surgiram rumores de que a Xiaomi trabalhava no primeiro telefone sem botões com o seu modelo MIX, mas a marca tinha abandonado este projeto. Agora, estes rumores ressurgiram e surgem imagens que mostram o telefone sem botões que está a ser desenvolvido pela Xiaomi.

Embora um smartphone sem botões possa parecer inesperado, a Xiaomi parece ter retomado o seu trabalho nesta área. As informações revelam um protótipo de um novo dispositivo, o nome de código Wangshu, que não apresentará nenhuns botões físicos. De acordo com rumores, o primeiro protótipo, desenvolvido sob o nome de código Zhuque, foi revelado como Wangshu, o primeiro telefone de Xiaomi sem botões físicos.

Ausência de botões físicos é uma tentativa de inovar

Quem revelou estas primeiras imagens também partilhou alguns detalhes técnicos do dispositivo. Supostamente, o smartphone sem botões da Xiaomi será alimentado pelo processador Snapdragon 8 Gen 2, apresentará uma câmara de selfie sob o ecrã e suportará carregamento rápido de 200W.

O dispositivo, com o logótipo MIX na parte superior e inferior, apresenta a tentativa de Xiaomi de inovar, eliminando os botões físicos. O smartphone sem botões, que foi testado há um ano e meio, voltou aos holofotes, e desta vez parece mais realista.

Embora a Xiaomi tenha testado numerosos protótipos MIX no passado, nenhum foi disponibilizado aos consumidores. No entanto, o Wangshu pode ser o primeiro. Os relatórios sugerem que o dispositivo desenvolvido sob o nome de código Zhuque não diferirá muito do Wangshu. As imagens divulgadas de Wangshu mostram um ecrã LTPO de 2K 120Hz e uma bateria de 4500mAh. Diz-se que o próximo dispositivo Zhuque apresenta sensores sensíveis à pressão em vez de botões físicos.