iOS 26 Beta esconde um novo toque. Conheça o que vem aí

Um toque de um telemóvel pode não parecer que tem uma grande relevância. Mas tem, tanto é que há um estudo prévio para perceber como esse som não provocará ansiedade ou stress. Que seja uma forma de alertar, sem preocupar ou ser intrusivo. A Apple, pensa nisso e não é por acaso que os toques são... escolhidos a dedo. No iOS 26, dizem, há um toque escondido. Ouça o que poderá estar a chegar.

A Apple mudou inovou o conceito de toque

O toque mais conhecido do iPhone, chamado “Marimba”, surgiu em 2007, com o lançamento do primeiro iPhone.

Criado por Ken Kato, compositor da Apple, foi escolhido por ser distinto, alegre e facilmente reconhecível, mesmo em ambientes ruidosos. A marimba, um instrumento de percussão tropical, dá-lhe o timbre característico.

Tornou-se rapidamente um ícone cultural, associado diretamente ao iPhone e, por extensão, à identidade da Apple.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2025/06/iphone_marimba.mp3

A Apple foi inovadora com o toque “Marimba”, mas não apenas pelo som em si — a inovação esteve no conceito. Em 2007, a maioria dos telemóveis usava toques polifónicos ou monótonos. A Apple optou por um toque musical, suave, orgânico e com alta qualidade sonora, pensado para agradar e destacar-se sem ser agressivo. Usou ficheiros AAC de alta fidelidade, o que era invulgar na altura.

Mais do que o toque em si, a inovação foi tratá-lo como parte da experiência de marca, o que poucos faziam.

O “Marimba” tornou-se um símbolo auditivo do iPhone, algo semelhante ao que a Nokia tinha feito anos antes com o seu toque clássico, mas num estilo mais moderno e elegante.

Há um novo toque escondido no iOS 26

O novo toque é uma versão alternativa do toque Reflection existente, que tem sido o toque padrão desde que o iPhone X foi lançado em 2017.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2025/06/reflection_iphone.mp3

Este novo toque foi descoberto dentro do código para o primeiro desenvolvedor beta do iOS 26, mas permanece oculto, então o utilizador não o encontrará na lista de toques disponíveis na aplicação Definições por enquanto.

Não está claro se a Apple vai avançar com o lançamento do toque numa versão beta posterior do iOS 26.

O novo toque foi partilhado no X ontem:

Há vários programadores que também confirmam a existência do toque e já se especula se não será o que virá com os novos modelos do iPhone 17 ainda este ano.

Se, porventura, não quiser esperar, o iOS 26 facilita a definição de um ficheiro de áudio como toque personalizado, eliminando a necessidade de utilizar a aplicação GarageBand.

E como podemos fazer isso?

Para definir um toque de chamada personalizado no iOS 26, abra a aplicação Ficheiros e toque num ficheiro de áudio MP3 ou M4A com menos de 30 segundos de duração.

Em seguida, toque no botão de partilha no canto inferior direito do ecrã, toque em Mais e toque em Utilizar como toque.

Em seguida, esse ficheiro de áudio será listado como uma opção de toque na aplicação Definições, em Sons e háptica → Toque.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2025/06/New_Refrection.mp3

A opção Utilizar como toque também aparece para ficheiros de áudio em outras aplicações selecionadas, incluindo Memorandos de voz.

Contudo, não é possível definir músicas do Apple Music como toques personalizados gratuitamente, mesmo com uma subscrição.