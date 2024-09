Vem aí a PlayStation 5 Pro por 799,99 euros! O que traz de novo?

Depois de vários rumores e informações a circular, Mark Cerny confirmou que a PlayStation 5 Pro vai ser mesmo realidade e chega já em novembro por 799,99 euros. Mas afinal o que tem esta nova versão de especial?

Mark Cerny, o "mentor" da PlayStation confirmou o que já se esperava. A PlayStation 5 vai ter uma versão PRO, que terá mais desempenho, Advanced Ray Tracing mais poderoso e Upscaling orientado por IA.

GPU atualizada: A nova PS5 Pro vem com uma GPU que tem 67% mais Compute Units do que o consola PS5 atual e memória 28% mais rápida. No geral, tal permite uma renderização até 45% mais rápida nos jogos, garantindo uma experiência muito mais suave.

A nova PS5 Pro vem com Advanced Ray Tracing : Foi integrado um ray tracing ainda mais poderoso que permite uma maior iluminação dinâmica no que diz respeito a reflexão e refração de luz. Tal permite o dobro e até o triplo dos efeitos da PS5 atual.

Upscaling orientado por IA : o PlayStation Spectral Super Resolution, um upscaling orientado por IA que usa tecnologia machine learning, para garantir imagens super nítidas, adicionando uma quantidade extraordinária de detalhes.

Destaque ainda para o facto desta nova versão vir com Wi-Fi 7. VRR e 8K são também suportados. O tamanho é exatamente igual ao da atual PS5. Os jogadores podem adicionar uma unidade de disco Blu-ray Ultra HD ou trocar as capas da consola quando estiverem disponíveis. Vem com um SSD de 2 TB, um comando sem fio DualSense e uma cópia do Astro's Playroom pré-instalado.

A nova PS5 Pro está também disponível em disco, com a opção de comprar o Disc Drive para PS5 que se vende atualmente em separado.

Esta nova versão chega a 7 de novembro de 2024 ao mercado.