Primeiro avião 100% elétrico fez voo inaugural em Viseu

O Aeródromo Municipal de Viseu foi palco do voo inaugural do primeiro avião 100% elétrico. O Velis Electro da Pipistrel é certificado para a Europa.

Esta manhã, conforme previsto, Viseu recebeu o voo inaugural do primeiro avião 100% elétrico certificado para a Europa. Na International Flight Academy (IFA), são formados, todos os anos, dezenas de pilotos. Um jovem em formação cumpre cerca 200 horas de voo.

Em declarações, José Madeira, diretor-executivo da IFA, revelou que o Velis Electro da Pipistrel é o primeiro de vários que a empresa quer colocar à disposição dos seus alunos, que realizam e realizarão a sua instrução em Viseu.

Na escola de pilotos sediada em Portugal, nos últimos três anos, foram formados quase 40 pilotos, chegando uma grande parte de outros países.

Uma aviação mais amiga do ambiente, mais sustentável, onde as emissões de carbono são verdadeiramente reduzidas, e que traz vantagens do ponto de vista ambiental e do custo de operação.