Análise: coluna bluetooth Tronsmart Mirtune C2

A Tronsmart continua a apostar em colunas bluetooth a preço convidativo, e agora tem uma nova série de produtos, a Mirtune, que apresenta um aspeto distinto em alguns pormenores. Apresentamos a análise à Tronsmart Mirtune C2, uma coluna bluetooth de 24 W disponível por menos de 40 €.

Principais especificações

A Mirtune C2 é uma das mais recentes colunas da Tronsmart, com ligação Bluetooth, e com uma potência de 24 W, um valor muito interessante considerando que pesa apenas cerca de meio quilo. Integra dois tweeters em direções opostas, garantindo assim uma reprodução de som envolvente.

Tal como muitas das propostas da Tronsmart, também na Mirtune C2 está presente um sistema de luzes radiante, em cada extremidade, que pode ser definido em 3 modos diferentes, todos reativos à batida.

A bateria que integra garante, de acordo com o fabricante, umas estonteantes 24 horas de reprodução de música, com o volume a 50%.

A Tronsmart Mirtune C2 é ultra portátil, com uma fivela que permite prender ou atar facilmente a qualquer lado. É à prova de água, de acordo com a proteção IPX7.

Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada a outra Mirtune C2 graças à tecnologia TWS, e trabalhar assim em modo stereo. Suporta Bluetooth 5.3, com um alcance máximo de 15 metros em área aberta.

A caixa traz apenas a coluna Tronsmart Mirtune C2, cabo de carregamento USB, cabo jack para utilização da ligação AUX e o manual de instruções rápidas.

Construção e design da Tronsmart Mirtune C2

A Tronsmart Mirtune C2 é uma coluna muito compacta, que faz lembrar uma comum garrafa de água reutilizável.

Mede 184 x φ72 mm e pesa apenas 0,52 kg, combinando o plástico com uma malha macia na zona dos altifalantes. Os botões de controlo são em borracha, salientes, dispostos em linha na área cilíndrica.

As extremidades são iguais, com uma membrana passiva para reforçar os graves, com um círculo transparente para permitir a passagem da luz LED.

Conectividade

A coluna dispõe de Bluetooth 5.3 sendo a ligação feita de forma simples e rápida como qualquer outro dispositivo Bluetooth, e sem necessidade de app pré-instalada.

Além de reprodução de música ou áudio de uma qualquer outra app multimédia, pode usar também para chamadas (já que dispõe de microfones) e, adicionalmente, pode funcionar com o seu assistente voz Alexa, Google Assistant ou Cortana.

Tem ainda ligação AUX com jack 3.5mm e suporta cartão TF microSD para reprodução direta de música.

Qualidade de som

A coluna Tronsmart Mirtune C2 é ideal para ser usada nas festas de verão, onde tende a haver sempre água envolvida, ideal para ter junto à toalha.

Tem uma amplitude de som interessante para a gama, com médios equilibrados, mas graves pouco profundos. Com o som num nível muito elevado há uma distorção dos agudos, ficando demasiado estridentes.

Veredicto

A coluna Tronsmart Mirtune C2 está disponível por cerca de 36 €, o que configura um preço muito interessante face à qualidade oferecida.

A reprodução de som, fiabilidade de comunicação e interfaces de ligação são desde logo fatores a destacar positivamente. A autonomia enorme é também um fator diferenciador, não habitual em colunas bluetooth com bateria.

A coluna bluetooth Tronsmart Mirtune C2 está disponível na página oficial por cerca de 36 € (IVA incluído). O envio é gratuito e a entrega é rápida, feita a partir de armazém em Espanha.

Está também disponível na Amazon.es, com toda a segurança habitual da Amazon.

O Pplware agradece à Tronsmart pela cedência da coluna Tronsmart Mirtune C2 para análise.

