Coreia do Norte mostra instalações de produção de urânio, e Kim pede mais armas nucleares

Desde então, imagens de satélite confirmaram que a Coreia do Norte continua a expandir as suas capacidades de produção de urânio. De acordo com a Associated Press, especialistas como Ankit Panda, do Carnegie Endowment for International Peace, destacam que as imagens mais recentes mostram a escala de produção de urânio assegurada pela Coreia do Norte.

O perito disse que "para analistas fora do país, as imagens divulgadas fornecerão uma fonte valiosa de informações para retificar as nossas suposições sobre a quantidade de material que a Coreia do Norte pode ter acumulado até ao momento".

Num estudo de 2018, o físico nuclear Siegfried Hecker e os seus colegas da Universidade de Stanford estimaram que a Coreia do Norte tinha entre 250 a 550 kg de urânio altamente enriquecido - isto é o suficiente para construir 25 a 30 bombas nucleares.