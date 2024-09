Windows 11 cresceu e já é o sistema operativo mais popular para jogos no PC

Ainda que esteja longe de ser o sistema operativo que mais agrada aos utilizadores, o Windows 11 tem ganho o seu espaço. A Microsoft está a usá-lo para remodelar o que oferece e isso tem sido positivo. Agora, o Windows 11 volta a ter destaque, tornado-se o sistema operativo mais popular para jogos no PC no Steam.

Windows 11 é o sistema mais popular para jogos

O Steam é a referência em jogos de PC e os seus números conseguem mostrar como o mercado se comporta. Assim, e com os números mais recentes, fica claro que o Windows 11 é o sistema operativo mais popular. Com isso, consegue ultrapassar o Windows 10 no número de utilizadores no Steam pela primeira vez desde que foi lançado em 2021.

O mais curioso do Windows 10 é que se manteve no topo durante estes anos e ainda mais quando a Microsoft quer terminar o suporte em outubro de 2025. Além disso, e agora que a adoção do Windows 11 é maior, é natural que o Windows 10 no Steam desça no número de utilizadores que o utilizam.

Conseguiu bater o Windows 10 no PC no Steam

Os dados fornecidos pelo Steam relativos a agosto colocam o Windows 11 com uma utilização de 49%. Isso significa um aumento de mais de 3 por cento face ao valor anterior de junho, que se situava nos 46%. Por outro lado, a utilização do Windows 10 caiu cerca de 3% para se manter nos 47%. O macOS e o Linux apresentam números semelhantes no mês de agosto.

Estes números seguem o cenário de utilização do Windows 11 pela Internet, que continuou a crescer desde o ano passado. Em julho de 2023, o novo sistema da Microsoft tinha uma quota de mercado de cerca de 23% e agora cresceu para atingir 32% no mês passado.

Sistema da Microsoft não para de crescer

O Windows 11 não teve um arranque fácil e se o Windows 10 conseguiu atingir a cifra de 400 milhões de dispositivos ativos num ano, demorou dois anos a atingir a mesma marca. Tudo se deve aos requisitos de hardware necessários para instalar este novo sistema.

Devido a esta exigência, milhões de utilizadores do Windows 10 não conseguiram atualizar os seus PCs para o Windows 11. Isso acontece ao contrário do Windows 10, que era uma atualização gratuita para todos aqueles que possuíam uma licença oficial do Windows 7 e Windows 8; o que o fez atingir aquele incrível recorde de 400 milhões de dispositivos em apenas um ano.