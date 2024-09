Recorde: portagens “faturaram” 3,7 milhões de euros por dia

As portagens continuam a gerar muita receita! Em 2023, as receitas de portagens subiram 18% para recorde de quase 1.350 milhões.

Portugal ocupa o sexto lugar dos países onde mais se fatura com portagens...

As portagens cobradas nas autoestradas portuguesas no ano passado atingiram o valor mais elevado de sempre, que corresponde a cerca de 3,7 milhões de euros por dia. Face a 2022, estas receitas das concessionárias subiram mais de 200 milhões, segundo revela o Jornal de Negócios.

Os dados foram partilhados pela ASECAP (Associação das Sociedades Europeias Concessionárias de Autoestradas com Portagem) e são o somatório de todas as concessionárias que se encontram atualmente em atividade.

Segundo revela o relatório, além do recorde do aumento de receitas das portagens em 2023, registou-se também um crescimento recorde no tráfego das autoestradas com uma média diária de 17 780 veículos, o que representa um aumento de 8,3% face ao ano anterior.

No que diz respeito ao "Ranking Europeu", Portugal ocupa o sexto lugar dos países onde mais se fatura com portagens. França lidera com 11,9 mil milhões de euros, seguida da Alemanha (7,876 mil milhões) e de Itália (5 mil milhões).

No que diz respeito a identificadores eletrónicos destinados ao pagamento de portagens, em Portugal há 3,2 milhões de dispositivos ativos.