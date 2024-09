MB WAY Eco! Saiba como pagar e “evitar” talões em papel

Todos os anos são abatidas mais de 1 milhão de árvores com vista à produção de papel para talões. Sabia que pode "evitar" talões usando o MB WAY Eco?

MB WAY: ative a opção Eco para poupar na impressão de talões...

Só em Portugal, são emitidos 4 mil milhões de talões não recicláveis, o que se traduz num conflito com o estilo de vida digital e sustentável em que vivemos. Com o MB WAY Eco é possível reduzir drasticamente a impressão de talões em papel e tornar os pagamentos MB WAY com QR Code ainda mais sustentáveis.

O Talão Digital é uma nova funcionalidade da aplicação MB WAY. Uma vez ativada, esta funcionalidade permite aos utilizadores do MB WAY definirem se pretendem receber os talões das suas compras realizadas através do QR Code, na sua aplicação, ao invés de estes serem impressos em cada compra.

Para ativar esta funcionalidade basta ir a Mais > Definições > Preferências e ativar a opção Imprimir talões

Pode consultar os detalhes das suas compras MB WAY por um período de 3 meses, onde a qualquer altura pode enviar o Talão Digital para o seu e-mail. No caso de já o ter feito, o talão ficará disponível para consulta no seu e-mail.