Já pode usar o termómetro dos Pixel para medir a temperatura corporal em Portugal

Os smartphones da Google trazem algumas caraterísticas únicas ao mercado. Os modelos Pro do Pixel têm um termómetro presente, que até agora só mediam a temperatura de objetos. Agora, e de forma quase silenciosa, a Google mudou esta capacidade e já se pode medir a temperatura corporal em Portugal com o termómetro dos Pixel.

Já pode usar o termómetro dos Pixel em Portugal

O termómetro dos Pixel é um extra que a Google colocou nos seus smartphones mais recentes. Desde o Pixel 8 Pro, e agora com os Pixel 9 Pro e Pro XL, que é possível usar este elemento para medir a temperatura de qualquer objeto, bastando apontar o sensor presente na traseira, junto às câmaras destes smartphones.

Por não estar ainda autorizado a ser usado na União Europeia, o termómetro não podia ainda ser usado para medir a temperatura corporal. Isso mudou inesperadamente nas últimas horas, estando disponível esta opção na Europa. A nova opção a princípio está presente na app Termómetro e pode passar a ser usada.

Como medir a temperatura corporal nos Pixel

Tal como era esperado, a forma de usar a nova opção do termómetro é muito simples. Os utilizadores só precisam de seguir 3 passos e conseguem registar a temperatura. Basta indicar a idade da pessoa que vai ser medida e colocar o sensor na testa. Este terá depois de ser arrastado até à têmpora.

No final é mostrada a temperatura registada. Há ainda a opção de “Guardar” a medição numa página de “Resultados recentes”, mantida durante sete dias. A partir daqui, os utilizadores podem “Guardar no Fitbit”, com a aplicação a fornecer um atalho direto para o Termómetro dos Pixel.

Google traz esta novidade importante para todos

Caso existam problemas na medição da temperatura, o processo terá um guia a auxiliar os utilizadores. Este dará conselhos e indicará como o processo deve ser realizado, tanto nas opções a serem usadas como no processo físico de utilização do termómetro.

Da informação avançada, em princípio, este é um processo que deverá demorar alguns dias até chegar a todos os utilizadores dos smartphones Pixel com o termómetro presente. Além disso, é indicado que os utilizadores devem ter um “SIM ou eSIM ativo emitido por um operador com sede num destes países”. Ainda assim, esta é decerto uma novidade importante e interessante que passa a estar disponível no Android.