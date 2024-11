O táxi autónomo da Tesla, o Cybercab, vai chegar à Europa muito em breve

O Cybercab é a mais recente novidade da Tesla. Este veículo totalmente autónomo promete revolucionar e mudar a forma como as pessoas se vão deslocar nas cidades, criando uma solução única. Este estará focado nos EUA, mas sabe-se agora que chegará à Europa muito em breve.

A Tesla está a trazer os seus mais recentes avanços na tecnologia de condução autónoma para a Europa. O Cybercab, parte da frota de veículos autónomos apresentada no evento We, Robot em Los Angeles, será exibido em lojas selecionadas da Tesla em toda a Europa.

O Cybercab é um robotáxi totalmente autónomo, de dois lugares, sem volante nem pedais. Pode ser convocado através da aplicação Tesla, oferecendo aos utilizadores uma experiência de viagem ponto a ponto premium e personalizada. Com a sua bagageira espaçosa, o veículo é ideal tanto para viagens curtas como para utilização durante todo o dia.

Com o Cybercab, a Tesla pretende oferecer uma solução de transporte mais acessível e rápida. A empresa destaca o potencial da tecnologia de condução autónoma para reduzir o consumo de energia, o fluxo de tráfego e o erro humano, criando assim uma infraestrutura de transporte mais segura, eficiente e económica.

A empresa afirma ainda que os dados atuais mostram que as funcionalidades avançadas de assistência ao condutor melhoraram significativamente a segurança rodoviária. De acordo com os dados do terceiro trimestre de 2024, os condutores da Tesla que utilizam o Auto Pilot têm dez vezes menos probabilidade de sofrer um acidente do que o condutor médio.

O Cybercab estará em exposição em lojas selecionadas da Tesla desde o final de novembro até 8 de dezembro em Londres, Berlim e Paris. Em meados de dezembro e até 31 de dezembro estará em Amesterdão, Estocolmo e Oslo. Por agora não estão referenciadas outras cidades onde o Cybercab irá estar presente.

Os visitantes terão a oportunidade de ver de perto o Cybercab e de saber mais sobre o futuro da condução autónoma. As datas, horários e informações de inscrição dos eventos serão anunciados na página “Tesla Cybercab in Europe”.