BYD volta a bater recorde de vendas de carros mesmo com quebra nos elétricos

A BYD têm-se mostrado como uma das maiores fabricantes automóvel do mercado. Está a bater-se de frente com a Tesla e a conseguir conquistar o seu espaço natural. A marca chinesa apresentou agora resultados do último mês e voltou a bater recorde com 342 mil unidades vendidas.

BYD volta a bater recorde de vendas

O relatório de vendas de julho da BYD foi divulgado e a empresa mostrou que conseguiu bater o seu recorde anterior de 341.658 NEV vendidos em junho. As remessas de julho totalizam 342.383 NEV.

A esignação NEV (New Energy Vehicle) é um termo abrangente que engloba os BEV, PHEV e EREV, pelo que 130.000 deles são veículos elétricos puros. Este número mesmo que pareça positivo, é uma quebra de 10% em relação a junho.

Por outro lado, os veículos híbridos continuam a ganhar impulso. Em julho, a empresa vendeu 210.799 híbridos plug-in. Isto representa um aumento de 67% em termos homólogos e de 8% acima de junho. No geral, os NEV da BYD registaram um aumento de 30% ano após ano.

Elétricos estão a abrandar as vendas

Nos primeiros sete meses de 2024, a BYD vendeu 1.955.366 NEV, um aumento de 29% em comparação ao período homólogo. No entanto, os BEV caíram 14% em comparação com 2024, pelo que é principalmente graças ao tremendo crescimento dos PHEV que a BYD mantém uma tendência de vendas positiva. A fabricante automóvel vendeu 1.091.791 PHEV só este ano.

Apesar de estar com números de vendas muito positivos, o grande foco é o mercado na China. A contribuição das vendas no exterior é modesta, com a BYD a reportar 30.014 veículos vendidos em todo o mundo. Ainda assim, é um crescimento saudável de 11% face a junho de 2024.

Com estes números a BYD continua a mostrar uma força grande no que toca à sua posição no mercado. Tem aumentado as vendas todos os meses e assume assim um papel importante, conseguindo bater muitas das marcas com um peso histórico e com muitos anos de mercado.