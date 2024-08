Apple não desiste e já prepara a chegada da sua IA para a Europa e a China

A presença da IA da Apple em alguns mercados está, por agora, posta de lado. A empresa decidiu colocar em pausa a sua chegada, sempre com indicações de que pretendia avaliar as regras impostas. Isso vai certamente mudar no futuro e a Apple já está a tratar desse passo, tanto na China como na Europa.

Apple não desiste e já prepara a sua IA

Durante o anúncio do Apple Intelligence na WWDC 2024, a Apple disse que a tecnologia estaria disponível primeiro para o inglês dos EUA e que o suporte para mais idiomas seria adicionado no próximo ano. No entanto, os utilizadores na China e na União Europeia não poderão experimentar as capacidades de IA – mas a Apple diz que trabalha com os reguladores para mudar isso.

O CEO da Apple, Tim Cook, foi questionado na quinta-feira durante uma conferência com investidores sobre a disponibilidade da Apple Intelligence noutros mercados, especialmente na China e na UE. Cook não forneceu muitos detalhes sobre este processo, mas disse que a Apple está “envolvida” com os reguladores para disponibilizar os recursos de IA a “todos”.

Segundo o executivo, a empresa quer primeiro perceber todos os requisitos regulamentares antes de dar um prazo para ativar o Apple Intelligence nestas regiões.

Estamos envolvidos, como deve imaginar, com os dois organismos reguladores que referiu. E o nosso objetivo é avançar o mais rápido que pudermos, obviamente, porque o nosso objetivo é sempre disponibilizar recursos para todos. Temos de compreender os requisitos regulamentares antes de nos comprometermos a fazê-lo e definir um cronograma para o fazer, mas estamos envolvidos de forma muito construtiva com ambos.

Apple Intelligence para a Europa e China

Embora o Apple Intelligence esteja disponível apenas em inglês, os utilizadores podem ter uma pré-visualização das novas funcionalidades mudando os seus dispositivos para inglês e definindo a região como Estados Unidos nas definições. No entanto, para aqueles que estão na China e na União Europeia, as capacidades de IA foram completamente bloqueadas pela Apple.

A Apple disse em comunicado que as funcionalidades seriam bloqueadas na UE devido a “preocupações de privacidade e segurança”. Muito provavelmente, a Apple teme ter de alterar como o Apple Intelligence funciona na Europa devido à legislação local que regula a IA. Quanto à China, a legislação local exige que os dados sejam processados ​​em servidores chineses em vez de serem enviados para servidores de terceiros noutros países.

No caso do suporte para mais idiomas, Tim Cook reiterou durante a conferência que o Apple Intelligence será lançado este outono em inglês dos EUA e que mais funcionalidades, recursos e idiomas serão adicionados “no próximo ano”. Não especificou se estas atualizações virão com uma nova versão do iOS 18 na primeira metade do ano ou com o iOS 19 no outono de 2025.