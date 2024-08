Como utilizar o Apple Intelligence na Europa

Uma das novidades desta semana foi o lançamento do iOS 18.1 beta para programadores. Esta versão traz a experiência do Apple Intelligence ao utilizador. Contudo, existe um bloqueio para utilizadores da Europa e China. Mas, será que podemos contornar este bloqueio e usar aqui em Portugal?

Qual a razão de não podermos experimentar o Apple Intelligence em Portugal?

O anúncio da Apple Intelligence, a 10 de junho, trouxe para a mesa a abordagem da empresa à IA baseada na privacidade e no processamento local. A WWDC24 serviu de ponto de partida para os programadores, que poderão integrar as suas aplicações para tornar o sistema ainda mais útil para o utilizador.

A conceção do Apple Intelligence utiliza uma cloud privada, criada inteiramente pela Apple e construída com base na sua tecnologia Apple Silicon, que recebe os fragmentos de pedidos protegidos dos nossos dispositivos, caso seja necessário mais poder computacional. Tudo o resto é processado nos nossos dispositivos.

Esta conceção pode parecer simples, mas envolve muitas restrições técnicas, que a Apple tem de analisar antes de a lançar na Europa - uma vez que tudo tem de ser verificado ao pormenor para garantir a conformidade com a legislação europeia, o que leva tempo. É por isso que o Apple Intelligence não estará disponível na Europa aquando do lançamento do iOS 18, nem nas betas públicas ou para programadores.

Como utilizar a Apple Intelligence fora dos EUA

Há alguns dias, foi lançada a primeira versão beta para programadores do iOS 18.1, a primeira que inclui o Apple Intelligence para que os programadores possam iniciar os seus primeiros testes. Esta é uma versão para programadores e ainda não é uma versão pública, pelo que não recomendamos a sua instalação nos equipamentos de trabalho.

O bloqueio de geolocalização da Apple Intelligence apenas afeta o iPhone e o iPad. No Mac, podemos testá-lo alterando as definições do sistema para as definições dos EUA.

Estas betas para programadores também estão bloqueados por região e continua a não ser possível utilizar o Apple Intelligence se estiver na Europa. No entanto, este bloqueio rigoroso por região apenas afeta os iPhones e iPads, de acordo com os regulamentos da DMA. Num Mac configurado para o idioma e região dos EUA, podemos testá-lo.

Se tiver um Mac com um processador Apple Silicon, quando instalar o macOS Sequoia 15.1 beta 1 (apenas se for um programador, pelo menos até serem lançadas as versões beta públicas), já verá a secção Apple Ingelligence e Siri no painel Definições.

No entanto, não será ativada devido às definições regionais - o sistema tem de ser definido para a região dos EUA e o idioma para Inglês (EUA):

Aceder a Definições > Geral > Idioma e região: em idiomas preferidos, deve ser utilizado o inglês (EUA) como idioma principal e a região deve ser selecionada como “Estados Unidos”. Não é necessário utilizar uma conta Apple dos EUA, podemos continuar a utilizar o português sem qualquer problema. Provavelmente ser-lhe-á pedido que reinicie o Mac para que as alterações tenham efeito.

Uma vez reiniciado, entramos novamente - o sistema operativo estará em inglês - em Definições do sistema / Apple Intelligence & Siri e alteramos o idioma do Siri para “English (United States)”.

Quando o alterar, o botão “Join Apple Intelligence Waitlist” (Aderir à lista de espera do Apple Intelligence) aparecerá neste ecrã, para que possa entrar na “fila” e obter acesso. Faça isso (basta clicar no botão) e passado algum tempo (no nosso caso foram 15 minutos) deverá receber uma notificação no seu Mac a informar que tem acesso.

Com isto, os programadores interessados em começar a testar as suas aplicações com a Inteligência da Apple vão poder ter um primeiro teste no Mac - embora ainda não estejam disponíveis todas as capacidades da IA da Apple (lembre-se que se trata de um primeiro desenvolvimento beta) e que irão aparecer em sucessivas atualizações.