Humanidade esgotou recursos ambientais deste ano! E agora?

O alerta chega da organização internacional “Global Footprint Network” que revela que a partir de hoje a humanidade esgotou os recursos deste ano. Hoje é o Dia da Sobrecarga do Planeta (Overshoot Day).

Este ano o Dia da Sobrecarga do Planeta acontece um dia mais cedo do que no ano passado. Este dia assinala o momento em que a necessidade de recursos e serviços ambientais por parte da Humanidade excede a capacidade do Planeta Terra para regenerar esses mesmos recursos. A partir deste dia Terra entra em défice ecológico.

Segundo a associação ambientalista Zero, a partir de hoje é preciso já usar recursos naturais que só deveriam ser usados a partir de 01 de janeiro de 2025. Tal significa que os humanos estão a usar 1,7 planetas, ou seja, mais 70% do que a natureza oferece anualmente, o que é um valor assustador.

De acordo com a Global Footprint Network, se se reduzirem as emissões mundiais em 43% até 2030 era preciso recuar no “Overshoot Day” 19 dias por ano.

Alimentar 75% das necessidades mundiais de eletricidade com fontes renováveis fazia recuar o “Overshoot Day” em 25 dias. Reduzindo para metade o desperdício alimentar seriam mais 13 dias de recuo. Mas ao reduzir para metade a pegada carbónica o recuo seria de 93 dias, para o início de novembro.