Acidente fatal de Washington: Tesla afinal estava a utilizar o modo de condução autónoma

Descobriu-se recentemente que o acidente mortal em Washington, que tirou a vida a um motociclista no início deste ano, foi causado por um veículo Tesla quando este se encontrava no modo "Full Self-Driving".

Tesla encontrava-se no modo de condução autónoma

A Associated Press informou que os investigadores da Patrulha do Estado de Washington confirmaram que um Tesla Model S de 2022 envolvido no acidente fatal em abril estava em modo de condução autónoma a partir do gravador de dados de eventos do carro.

O acidente ocorreu a 19 de abril no lado leste da State Route 522. O condutor não identificado disse à polícia que tinha o modo de condução autónoma do seu Tesla ligado e que estava a olhar para o telemóvel no momento do acidente. O veículo bateu na traseira de uma mota e matou Jeffrey Nissen, de 28 anos.

Ed Markey e Richard Blumenthal emitiram uma carta à Comissão Federal de Comércio (FTC) instando-os a abrir uma investigação sobre as práticas de "publicidade e marketing enganosas" da Tesla para os seus modos Autopilot e Full Self-Driving.

Elon Musk: promessas e mais promessas

Musk também prometeu "um milhão de robotáxis" em 2019 até ao final do ano seguinte. Quatro anos depois, a empresa automóvel continua a adiar a revelação da sua iniciativa de robotáxis devido a alterações de design.

O acidente de Washington aconteceu apenas alguns dias antes de a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário (NHTSA) concluir uma revisão que relacionou 14 mortes causadas por 13 acidentes com veículos Tesla a operar no modo Autopilot.

O relatório da NHTSA concluiu que "o fraco sistema de envolvimento do condutor da Tesla não era apropriado para as capacidades operacionais permissivas do Autopilot" e que o modo de Full Self-Driving "não assegurava adequadamente que os condutores mantivessem a sua atenção na tarefa de condução".

O The Wall Street Journal conduziu sua própria investigação sobre o modo Autopilot da Tesla usando dados obtidos de carros envolvidos em acidentes e publicou as suas descobertas recentemente. O relatório descobriu que a Tesla relatou mais de 1000 acidentes para a NHTSA desde 2016. Os dados que o WSJ obteve de 222 desses acidentes determinaram que 44 estavam no modo Autopilot.

Leia também: