iOS 18.1 beta 1 já disponível com as primeiras funcionalidades do Apple Intelligence

Primeira versão beta do iOS 18.1 já disponível... mas não para Portugal!

Depois da notícia que o Apple Intelligence não sairia na versão oficial do iOS 18, apenas no iOS 18.1 em outubro, a Apple lançou para os programadores a primeira versão beta do iOS 18.1. Conforme é sabido, esta versão com Apple Intelligence apenas está disponível para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, os dois únicos modelos de iPhone que suportam o Apple Intelligence.

Para os utilizadores do iPad, o iPadOS 18.1 também está a ser lançado agora. Só está disponível para modelos de iPad com o chip M1 e mais recentes.

Mas o que há de novo?

Depois de atualizar para o iOS 18.1, poderá solicitar acesso ao Apple Intelligence. Para isso vá a Definições, clique no novo menu Apple Intelligence e Siri e, em seguida, vá a “Entrar na lista de espera”. Receberá uma notificação push assim que tiver acesso à versão beta do Apple Intelligence.

Aqui estão os recursos do Apple Intelligence incluídos no primeiro iOS 18.1 e iPadOS 18.1 beta:

Ferramentas de escrita : Os utilizadores podem reescrever, rever e resumir texto em quase todos os locais onde escrevem, incluindo o Mail, Notas, Pages e aplicações de terceiros.

: Os utilizadores podem reescrever, rever e resumir texto em quase todos os locais onde escrevem, incluindo o Mail, Notas, Pages e aplicações de terceiros. Novas funcionalidades para a Siri : Novo design com uma luz brilhante que envolve a margem do ecrã quando a Siri está ativa. A capacidade de alternar entre texto e voz para interações com a Siri. A Siri pode agora dar apoio aos utilizadores em qualquer lugar e responder a milhares de perguntas sobre como fazer algo no iPhone, iPad e Mac A Siri pode acompanhar os utilizadores se estes tropeçarem nas palavras e manter o contexto de um pedido para o outro.

:

Novas funcionalidades para o Mail : Uma nova secção no topo da caixa de entrada mostra os emails mais urgentes, como um convite para jantar no mesmo dia ou um cartão de embarque. Em toda a caixa de entrada de um utilizador, em vez de pré-visualizar as primeiras linhas de cada e-mail, este pode ver resumos sem ter de abrir uma mensagem. A Resposta inteligente fornece sugestões para uma resposta rápida e identifica as perguntas numa mensagem de correio eletrónico para garantir que tudo é respondido.

: Reduzir as interrupções : Um novo Foco que mostra apenas as notificações que podem necessitar de atenção imediata, como um texto sobre uma recolha antecipada na creche.

: Um novo Foco que mostra apenas as notificações que podem necessitar de atenção imediata, como um texto sobre uma recolha antecipada na creche. Novas funcionalidades para Fotografias : A linguagem natural pode ser utilizada para procurar fotografias específicas, como “Maya a andar de skate com uma camisa tie-dye” ou “Katie com autocolantes na cara”. A pesquisa em vídeos adiciona a capacidade de encontrar momentos específicos em clipes para que os utilizadores possam ir diretamente para o segmento relevante. Memórias: Os utilizadores podem criar a história que pretendem ver, bastando para isso escrever uma descrição. Utilizando a compreensão da linguagem e da imagem, a Inteligência da Apple seleciona as melhores fotografias e vídeos com base na descrição, cria um enredo com capítulos baseados em temas identificados nas fotografias e organiza-os num filme com o seu próprio arco narrativo.

: Transcrições: Resumos para transcrições.

Por último, é importante referir que alguns recursos do Apple Intelligence ainda não foram lançados no iOS 18.1 hoje. Isto inclui o Image Playground, Genmoji, Notificações prioritárias, uma Siri mais poderosa com reconhecimento no ecrã e a integração do ChatGPT.