BUPi 2.0: nova app para identificar e registar os seus terrenos

Após o sucesso da primeira versão da App móvel do Balcão Único do Prédio (BUPi), que já conta com mais de 150 mil downloads, a nova versão desta app, totalmente gratuita, vem com várias novas funcionalidades.

App BUPi: integração com Google Maps ou o Waze

A nova versão da App BUPi incorpora funcionalidades como a demarcação à distância, que permite ao utilizador desenhar o polígono sem estar no terreno, a demarcação de vários polígonos em simultâneo para o mesmo terreno, bem como a possibilidade de desenhar espaços vazios no meio de uma propriedade (vulgo “donut”) para recortar zonas que não são para georreferenciar.

E para quem não conhece ou não se recorda do caminho até ao local, é possível consultar o trajeto até à propriedade com a integração desta App com várias outras apps utilizadas para esse efeito (das quais as mais comuns são o Google Maps ou o Waze). A importação de polígonos para a App e a edição de dados do prédio que ficam na App passam também a ser uma realidade.

Gratuita e fácil de usar, esta aplicação não substitui a plataforma online ou a visita a um Balcão BUPi, mas torna o processo muito mais simples, sobretudo em áreas muito arborizadas em que a identificação da propriedade através do mapa em computador é mais difícil e os benefícios da ida ao terreno são mais relevantes.

Para realizar a identificação das propriedades, basta descarregar a app na App Store ou no Google Play. Caso pretenda deslocar-se presencialmente ao balcão BUPi do seu município, pode encontrar a lista de balcões no sítio do BUPi na internet.