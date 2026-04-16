MB WAY: Há novidades ao nível das transferências! Saiba o que vem aí

O MB WAY continua a evoluir e a ser, cada vez mais, a ferramentas de pagamento digital mais usadas em Portugal. Mas há uma excelente novidade que vai chegar ainda este ano. Saiba o que é.

MB WAY: transferências entre utilizadores em 13 países europeus até ao final de 2026

O MB WAY está prestes a dar um dos passos mais importantes da sua história. Segundo informação avançada pela Lusa, o sistema de pagamentos da SIBS vai permitir transferências entre utilizadores em 13 países europeus até ao final de 2026.

Esta evolução marca um novo capítulo para a popular app portuguesa, que deixa de estar limitada ao ecossistema nacional e passa a integrar um cenário de pagamentos mais alargado na Europa.

Na prática, o objetivo é tornar possível enviar dinheiro para utilizadores de outros países europeus de forma tão rápida e simples como acontece hoje em Portugal.

Isto significa que as transferências:

Continuam a ser feitas através do número de telemóvel

Mantêm a lógica de operação instantânea

Passam a funcionar além-fronteiras dentro de um conjunto de países europeus

Esta novidade insere-se numa tendência mais ampla de interligação dos sistemas de pagamentos digitais na Europa, permitindo que diferentes soluções nacionais comuniquem entre si.