MB WAY: Há novidades ao nível das transferências! Saiba o que vem aí
O MB WAY continua a evoluir e a ser, cada vez mais, a ferramentas de pagamento digital mais usadas em Portugal. Mas há uma excelente novidade que vai chegar ainda este ano. Saiba o que é.
MB WAY: transferências entre utilizadores em 13 países europeus até ao final de 2026
O MB WAY está prestes a dar um dos passos mais importantes da sua história. Segundo informação avançada pela Lusa, o sistema de pagamentos da SIBS vai permitir transferências entre utilizadores em 13 países europeus até ao final de 2026.
Esta evolução marca um novo capítulo para a popular app portuguesa, que deixa de estar limitada ao ecossistema nacional e passa a integrar um cenário de pagamentos mais alargado na Europa.
Na prática, o objetivo é tornar possível enviar dinheiro para utilizadores de outros países europeus de forma tão rápida e simples como acontece hoje em Portugal.
Isto significa que as transferências:
- Continuam a ser feitas através do número de telemóvel
- Mantêm a lógica de operação instantânea
- Passam a funcionar além-fronteiras dentro de um conjunto de países europeus
Esta novidade insere-se numa tendência mais ampla de interligação dos sistemas de pagamentos digitais na Europa, permitindo que diferentes soluções nacionais comuniquem entre si.
Não sei se é boa ideia, visto que não dá para bloquear os número contato, visto que aceita qualquer um,que pede dinheiro.
Ponham a opção de bloquear fora de Portugal para outros paises… custa assim tanto? Nas definições.
Portanto, como as burlas com recurso ao MBWay já eram poucas (not) em Portugal, vamos abrir a portas ao resto da EU. Tá certo (so que não).