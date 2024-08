Google quer dar mais aos utilizadores e para isso integrou mais a IA no seu browser

A IA é uma das últimas apostas da Google para os seus serviços e para as suas apps. Esta integração tem funcionado muito bem e agora tem uma nova área onde foi aplicada. Chegou ao Chrome e vai conseguir dar ainda mais aos utilizadores.

A Google deu um passo em frente na integração da IA ​​no seu navegador Chrome para desktop. A nova funcionalidade apresenta o Gemini AI para pesquisas anteriores, permitindo aos utilizadores consultar a barra de endereço do Chrome utilizando linguagem natural e aceder facilmente às páginas que visitaram no passado. Aqui ficam os detalhes…

Com a nova funcionalidade de pesquisa do histórico de navegação, os utilizadores podem consultar o Chrome com frases como “a página de segmentação que visitei na Amazon na semana passada” e o browser localizará a página relevante. Esta funcionalidade estará inicialmente disponível apenas para utilizadores nos EUA e será limitada às versões desktop.

Por predefinição, esta funcionalidade estará ativada, mas poderá ser desativada pelos utilizadores, se desejado. Estará desativado no modo de navegação anónima por defeito. A Google reconhece que esta funcionalidade analisará o histórico de navegação dos utilizadores, mas garante que os dados não serão utilizados para treinar aplicações de IA.

No entanto, os dados serão processados ​​na nuvem, o que significa que alguns dispositivos futuros poderão saltar esta etapa. Além disso, o Chrome vai receber mais duas novidades: primeiro, o Google Lens está a ser expandido para as plataformas desktop, que antes só estava disponível em dispositivos Android e iOS.

Em segundo lugar, será introduzida uma nova funcionalidade para comparar produtos entre separadores do navegador. Os utilizadores poderão obter ajuda de um bot de IA para comparar produtos em dois separadores, resumindo as principais características, avaliações e preços.

Esta é mais uma integração que vem mostrar o que a Google e a sua IA conseguem oferecer. O Chrome ganha com esta novidade, que se torna ainda melhor e com ainda mais capacidades.