WhatsApp Web: já pode fazer chamadas de voz e vídeo diretamente no browser

A conhecida plataforma de comunicação WhatsApp introduziu um conjunto de atualizações focadas em expandir as chamadas de áudio e vídeo nos PCs. A novidade maior é a integração nativa das chamadas na versão Web, eliminando de forma definitiva a necessidade de descarregar e instalar a aplicação dedicada para desktop.

Chamadas diretas no browser com privacidade reforçada

A opção de efetuar chamadas diretamente no browser foi concebida para resolver constrangimentos em contextos específicos. Aqui temos a utilização de computadores corporativos que restringem a instalação de programas externos ou em equipamentos partilhados.

A interface web foi atualizada para incluir um separador dedicado ao histórico completo de ligações e à gestão de contactos favoritos. Além disso, os utilizadores mantêm o acesso a recursos essenciais, como a partilha de ecrã durante a conversa e a utilização de reações em tempo real.

A vertente da segurança continua totalmente salvaguardada através da encriptação ponta a ponta em todas as comunicações efetuadas via navegador, sem a imposição de custos ou de limites de tempo de conversação.

Mudar entre dispositivos e sala de espera no WhatsApp

Outra adição relevante é a funcionalidade de transferência de chamadas de grupo ativas entre diferentes dispositivos de forma totalmente contínua.

Um utilizador pode iniciar uma conversa de áudio ou vídeo no smartphone enquanto se desloca e, ao chegar ao escritório ou a casa, mover essa mesma chamada para o ecrã do computador sem ter de desligar a ligação ou interromper o fluxo do diálogo.

No plano da gestão e controlo de reuniões, a plataforma passou a incluir uma sala de espera para ligações criadas através de hiperligações, exigindo a aprovação prévia do organizador da chamada antes de conceder acesso a novos participantes.

Imagem em alta definição e cancelamento de ruído

O desempenho de transmissão de imagem e o processamento de áudio também receberam otimizações técnicas importantes no mesmo pacote de atualizações.

O novo recurso designado QuickHD foi desenvolvido para entregar uma resolução de vídeo em alta definição logo nos instantes iniciais da chamada, contornando o período habitual de adaptação da qualidade de imagem às condições de rede.

Paralelamente, foi implementado um algoritmo de cancelamento de ruído ambiente. Este é capaz de filtrar sons de fundo indesejados para manter a clareza da voz mesmo quando o se está em locais ruidosos.

Esta funcionalidade pode ser gerida a qualquer momento no menu de definições da própria chamada. As novas ferramentas estão já a ser distribuídas progressivamente por toda a base global de utilizadores do serviço.