Carros elétricos ultrapassaram vendas de veículos a gasolina e a gasóleo na Europa

Com o mercado dos elétrico sem crescimento, há surpresas que são quase óbvias. Ainda assim, um feito histórico ocorreu no mercado automóvel europeu. Os veículos elétricos e híbridos ultrapassaram os modelos a gasolina e a diesel nas vendas.

Vendas de carros elétricos dispara na Europa

A indústria automóvel europeia entrou numa nova era no primeiro semestre de 2026, tendo atingido um marco histórico. Segundo os dados de mercado mais recentes, a quota de mercado total dos automóveis totalmente elétricos e híbridos plug-in vendidos em toda a Europa ultrapassou, pela primeira vez, os números de vendas de veículos a gasolina e a gasóleo com motores de combustão interna tradicionais.

Esta mudança radical ocorreu quando os fabricantes de automóveis aceleraram as suas estratégias de eletrificação em resultado das metas de redução de emissões de carbono em todo o continente e do endurecimento das regulamentações ambientais. Nesta era de rápidas mudanças nas preferências dos consumidores, os veículos elétricos tornaram-se o novo padrão para os transportes na Europa.

Os incentivos e investimentos em infraestruturas implementados pela União Europeia, em linha com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, contribuíram diretamente para o aumento da quota de mercado dos veículos elétricos. Muitos fabricantes de automóveis passaram a concentrar-se exclusivamente nas plataformas elétricas, reduzindo as suas gamas de modelos a diesel e a gasolina.

Veículos a gasolina e gasóleo ultrapassados

Em particular, a expansão das redes de recarga e a redução do custo da tecnologia das baterias incentivaram os consumidores a trocar os veículos motorizados tradicionais por modelos elétricos. Os dados de vendas mostram que a consciência ambiental, bem como as vantagens de custo operacional oferecidas pelos veículos elétricos, desempenham um papel decisivo nas decisões de compra.

As flutuações nos preços dos combustíveis estão a impulsionar os condutores para alternativas mais sustentáveis ​​e económicas, enquanto os incentivos fiscais e à compra oferecidos pelos governos reforçam esta mudança. Esta tendência, observada nos principais mercados automóveis europeus, é considerada não só uma tendência passageira, mas um processo de transformação permanente para o setor.

Prevê-se que os veículos elétricos conquistem ainda mais quota de mercado nos próximos anos. Os fabricantes de automóveis continuam a investir massivamente na transição para uma gama de produtos totalmente elétricos até 2030. Este panorama na Europa representa uma conquista crucial na redução da dependência dos combustíveis fósseis e na promoção de transportes urbanos sustentáveis.