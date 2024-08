Segundo trimestre de 2024 mostra regresso da Apple aos bons resultados

A Apple acaba de revelar os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 e as notícias não podiam ser melhores para a empresa. Voltou ao caminho dos bons resultados, sendo este um novo recorde para este período. Vamos conhecer em detalhe os dados apresentados pela Apple para este trimestre.

Apple voltou aos bons resultados no trimestre

Os resultados financeiros da Apple no segundo trimestre melhoraram consideravelmente face a 2023, com os números de vendas da empresa a superarem as expectativas dos analistas. No segundo trimestre, a receita da Apple atingiu os 85,78 mil milhões de dólares, acima dos 81,80 mil milhões de dólares reportados no mesmo trimestre do ano passado.

Neste trimestre, o iPhone arrecadou 39,3 mil milhões de dólares, abaixo dos 39,67 mil milhões do ano passado. Ainda assim, superou a estimativa de 38,81 mil milhões de dólares. Enquanto isso, o valor associado ao iPad, de 7,16 mil milhões de dólares, é superior aos 5,79 mil milhões de há um ano, bem como à previsão de 6,61 mil milhões de dólares dos analistas.

A receita conseguida pelos computadores Mac passou de 6,84 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2023 para 7,01 mil milhões de dólares. Acabou por ficar um pouco abaixo da estimativa estranhamente próxima de 7,02 mil milhões de dólares.

Lucros bateram as expectativas dos analistas

Os wearables, casa e acessórios tiveram uma queda de 8,28 mil milhões de dólares face ao mesmo trimestre do ano anterior para 8,09 mil milhões de dólares. Os serviços continuaram a crescer, passando para 24,2 mil milhões de dólares, contra 21,21 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2023, superando também a estimativa de Wall Street de 24,01 mil milhões de dólares.

Um ponto que se destacou pela negativa foi mesmo a prestação das vendas da Apple na China. Os valores apresentados mostraram que as vendas líquidas neste mercado muito importante para a Apple caíram 6,54% em termos homólogos, de 15,76 mil milhões de dólares para 14,73 mil milhões de dólares.

Na apresentação de resultados, a Apple reforçou que durante o trimestre, anunciaram atualizações incríveis para as suas plataformas de software. Destacou o Apple Intelligence, que coloca modelos de IA generativos privados no iPhone, iPad e Mac.