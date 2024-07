Apple lança o iOS 17.6 com correções e melhorias de segurança para o seu iPhone

Apesar do foco estar já no iOS 18, apenas uma pequena parte dos utilizadores estão a testar a nova versão. A Apple continua a desenvolver o sistema operativo estável e lançou hoje, para todos os iPhones suportados, o iOS 17.6. Esta versão traz correções de erros e melhorias de segurança.

A Apple lançou hoje o iOS 17.6 e o iPadOS 17.6, as atualizações do sexto ponto das atualizações do sistema operativo iOS 17 e iPadOS 17, lançadas no ano passado. As atualizações do iOS e do iPadOS 17.6 surgem dois meses após a estreia do iOS 17.5 e do iPadOS 17.5.

Problemas de segurança atacados pela Apple

O iOS 17.6 e o iPadOS 17.6 podem ser descarregados em iPhones e iPads via OTA. Como é normal, pode ir a Definições > Geral > Atualização de software. A Apple também lançou as atualizações de segurança iOS 15.8.3 e iOS 16.7.9 para dispositivos que não podem executar o iOS 17.

Não há recursos notáveis nas atualizações do iOS 17.6 e iPadOS 17.6, com a Apple adicionando correções de bugs não especificadas e atualizações de segurança. Não foi descoberto nada de novo durante o processo de teste beta. Esta atualização fornece importantes correções de erros e atualizações de segurança e é recomendada para todos os utilizadores.

O iOS 17.6 e o iPadOS 17.6 serão provavelmente algumas das últimas atualizações que veremos no iOS 17 e no iPadOS 17, para além das correções de segurança em curso. A Apple vai lançar o iOS 18 e o iPadOS 18 em setembro.

